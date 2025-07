Veilchen-Biker fast am Ziel in Nordirland

Alles in Kürze

Mit der Fähre ging es für die Veilchen-Biker erst nach England und später nach Belfast. Am Donnerstagabend sind sie angekommen. © privat

Zehn Biker und drei Bikerinnen hatten sich Montagfrüh mit ihren Maschinen auf den Weg quer durch Nordwesteuropa gemacht. Ihre erste Etappe führte sie ins nördliche Ruhrgebiet. Von dort ging es bei extrem heißem Wetter durch die Niederlande nach Rotterdam und auf die Fähre ins englische Hull.

Einen Zwischenstopp mit Sightseeing und reichlich Erinnerungsfotos legten die Veilchen-Biker am Mittwoch in York ein, bevor es weiter nach Nordengland Richtung schottische Grenze ging.

Kurz vor Carlisle meldeten sich FCE-Ehrenrat Michael Rüdiger & Co. am Donnerstag und schilderten die Eindrücke, der bis dahin 1153 Kilometer langen Strecke.

Das Handy ist auf Lautsprecher und so gewinnt man einen Eindruck von der guten Stimmung unter den Bikern, die mit ihren lila-weißen Westen auffallen wie ein bunter Hund.

"In den Ortschaften wird uns zugewunken und bei unserem Stopp in York waren wir für einige Touristengruppen die Hauptattraktion", berichten sie TAG24 am Telefon, als sie gerade dabei sind, ihre Rast zu beenden und die letzten 250 Kilometer bis Cairnryan zurückzulegen, von wo aus die Fähre nach Belfast übersetzt.