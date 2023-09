Erzgebirge Aue will mit Wiedergutmachung in die englische Woche starten

Aue - Die Pressekonferenz des FC Erzgebirge Aue vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Jahn Regensburg hatte einen langen Vorlauf, ehe Cheftrainer Pavel Dotchev (58) seinen Ausblick gab.

"Das geht schon unter die Haut und genau das müssen wir am Wochenende verkörpern und dieses 'Kumpelverein', was auf unserem Rücken steht, vorleben", spannte Dotchev den Bogen in die Gegenwart.

"Wir treffen mit Regensburg auf eine ambitionierte Mannschaft, die ebenfalls erst ein Spiel verloren hat. Ich weiß, wie schwer es wird, aber meine Erwartungshaltung nach dem Dresden-Spiel ist, etwas wiedergutzumachen und im Optimalfall mit drei Punkten in die englische Woche zu starten", erklärt Dotchev, der dafür auch seine Ansprache an die Truppe etwas ändert.

"Es ist ein ganz schmaler Grat, wie sehr man kritisch mit der Situation umgeht. Die Stimmung in der Kabine ist anders, als in den Wochen zuvor, weil jeder unzufrieden mit dem Ergebnis war. Man darf sich aber auch nicht selbst zerfleischen. Das wäre auch kontraproduktiv. Deswegen braucht es eine gesunde Mischung aus Kritik und das zu verstärken, was bisher gut umgesetzt wurde."

Personell sieht es wie gehabt aus. Anthony Barylla (26) und Joshua Schwirten (21) fehlen verletzungsbedingt, während Linus Rosenlöcher (23) auf dem Sprung in die Startelf ist. Dotchev: "Ich habe mit ihm gesprochen. Vielleicht beginnt er noch nicht am Sonntag, aber spätestens in Münster."