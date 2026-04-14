Fan-Ansturm auf die Pokal-Tickets! Aue beendet Vorverkauf nach 42 Minuten

Aue - Wenn die Veilchen immer solchen Einsatz zeigen würden, wie ihre Fans...

Trotz Wind und Regen: Zahlreiche Aue-Fans warteten vor dem Fanshop, um Tickets für das Sachsenpokal-Halbfinale gegen den CFC zu ergattern. © Dennis Hambeck

Denn die ließen sich am Dienstagmorgen nicht von Wind und Wetter aufhalten. Sie spannten die Regenschirme auf und reihten sich bereits weit vor 10 Uhr in die Warteschlange vor dem Fanshop auf dem Gelände des Erzgebirgsstadions ein.

Ganz klar: Die begehrten Tickets für das Sachsenpokal-Halbfinale beim Chemnitzer FC würden weggehen wie warme Semmeln.

42 Minuten nach Beginn des Vorverkaufs waren alle 2138 verfügbaren Stehplatztickets über den stationären Verkauf und Onlineshop vergriffen und der Kumpelverein meldete ausverkauft.

Die Tickets, die in den Onlineverkauf gingen, waren bereits binnen Sekunden weg, wie Dennis Hambeck aus dem FCE-Medienteam bestätigte.

Ähnlich fix ging es im Vorjahr, als das Gästekontingent binnen 36 Minuten ausgeschöpft war. Die Veilchen werden damit nächste Woche Mittwoch von der größtmöglichen Fankulisse unterstützt.

"Unsere Fans sind treu und stehen uns auch in schweren Zeiten zur Seite", unterstrich Sportvorstand Jens Haustein gegenüber Tag24.