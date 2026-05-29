Keine Wertschätzung: Treue Vereinsseele Romeyke macht nach 22 Jahren Schluss beim FCE!

Aue-Bad Schlema - Erzgebirge Aue muss den nächsten Personalknall wegstecken! Thomas Romeyke, seit vielen Jahren als Mannschaftsbetreuer und Busfahrer die treue Seele des Vereins, hat nach TAG24-Infos am Donnerstag bei den Veilchen gekündigt.

Thomas Romeyke gehört seit 22 Jahren zu Aue. Er ist nicht nur Teambetreuer, sondern auch die treue Seele des Vereins. © picture point/Sven Sonntag

Demnach sind die Beweggründe ähnlich gelagert wie bei Erik Majetschak (26). Fehlende Wertschätzung, eine Vereinsführung, die sich nicht im Ansatz darum bemüht, altgediente und verdienstvolle Mitarbeiter zu halten.

All die Zeit habe es keinen interessiert, wie Romeyke die Doppelfunktion gewuppt bekam. Auch fehlende Kommunikation seitens der Vereinsführung und der aktuellen sportlichen Leitung werden von gut informierten Kreisen als Mitursachen genannt.

Romeyke war seit 22 Jahren für den Kumpelverein in unterschiedlichen Funktionen tätig, zuerst im Ehrenamt und ab 2015 auf Betreiben des damaligen Nachwuchschefs Carsten Müller im Hauptamt als organisatorischer Leiter im NLZ.

Ab 2016 arbeitete er parallel mit für die Profiabteilung, wo er Kultbetreuer Bernd "Zimbo" Zimmermann unterstützte.