Erzgebirge Aue geht mit Abwehrspieler in die Regionalliga

Aue - Erzgebirge Aue verkündete am Freitag die nächste und damit zweite Vertragsverlängerung!

Nach 18 Minuten war beim Spiel gegen Rot-Weiss Essen für Maxim Burghardt Schluss. © Picture Point / Sven Sonntag

Wie der Verein mitteilte, geht er mit Maxim Burghardt (21) in die Regionalliga. Trotz langer vorangegangener Verletzungspause.

Fast 400 Tage musste der FCE auf Burghardt verzichten, nachdem sich der Rechtsverteidiger im April vergangenen Jahres bei der Partie gegen Rot-Weiss Essen einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Erst als sich Aue beim letzten Saisonspiel in Schweinfurt mit einem Sieg verabschiedete, kehrte der 21-Jährige zurück aufs Spielfeld. Auch beim Sachsenpokal-Finale wurde er in der 83. Minute eingewechselt.

Wie Kaderplaner Steffen Ziffert erklärte, sei Burghardt nach der mehr als einjährigen Verletzungspause nun wieder voll belastbar. Umso größer die Freude, dass er auch in der kommenden Saison im Erzgebirge bleibt.

"Maxim Burghardt ist ein Mentalitätsspieler, dem wir eine lohnende Perspektive aufzeigen konnten und ihm damit auch Planungssicherheit geben auf dem Weg zurück zu alter Stärke", so Ziffert weiter.