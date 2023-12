FC Erzgebirge Aue: Allrounder Majetschak steht bereit

Allrounder Erik Majetschak (29) könnte auf der Position von Marco Schikora (29) spielen. © picture point/Sven Sonntag

"Ich habe die ein oder andere Idee, auch schon eine Tendenz, die ich aber nicht verraten will", wollte sich Dotchev auf der Pressekonferenz des FC Erzgebirge Aue vor dem Auswärtsspiel am heutigen Samstag nicht allzu tief in die Karten schauen lassen.



Auf TAG24-Nachfrage kam der 58-Jährige dann aber nicht drumherum, die naheliegendste Option, Erik Majetschak (23), zu thematisieren.

Da Anthony Barylla (26) nach Oberschenkelverletzung in die Innenverteidigung zurückgekehrt ist, stünde Defensivallrounder Majetschak bereit.