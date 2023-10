FC Erzgebirge Aue: Bisher knapp 132.000 Euro für Stadionnamen eingesammelt

Aue - Es tut sich was in und um den FC Erzgebirge Aue! Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den SSV Ulm lädt die Fanszene zur Einweihung der Gedenkstätte für Gerd Schädlich (†69) auf dem Stadionvorplatz ein (Treff: 17.30 Uhr). Und auch in Sachen Crowdfunding gibt es Neuigkeiten.