Fragezeichen hinter Tashchy, Bornschein und Bär kann in Aue zum Problem werden

Bad Gögging/Aue - Dass Sportchef Matthias Heidrich (47) in der Offensive vom FC Erzgebirge Aue noch etwas tun wird, scheint so sicher wie das Amen in der Kirche. Zu viele Spieler drohen Teile der Hinrunde zu verpassen. Und speziell auf einer Position dürfe, wenn man nichts täte, überhaupt nichts passieren, was Verletzungen, Sperren oder Sonstiges anbelangt.