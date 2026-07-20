Erzgebirge Aue unterliegt Schalke, aber über 12.000 Zuschauer sehen torreiche Generalprobe!

Aue - Der Bundesligist war, wie fast zu erwarten stand, ein paar Nummern zu groß! Der FC Erzgebirge Aue bot Erstliga-Aufsteiger Schalke 04 zur Generalprobe vor 12.438 Zuschauern nichtsdestotrotz einen großen Kampf und zog sich mit 2:4 (0:2) achtbar aus der Affäre. Der Fußballnachmittag im Lößnitztal machte jedenfalls richtig Laune auf die neue Spielzeit!

Die Schalker waren für Aue ein paar Nummern zu groß, allerdings schlug sich der Regionalligist wacker. © Picture Point / Roger Petzsche

Bestens gefüllte Ränge und La-Ola-Wellen gleich zu Beginn der Partie waren die perfekte Einstimmung fürs Kumpel-Duell, das trotz des Leistungsunterschiedes zwischen erster und vierter Liga einige Rückschlüsse auf den Saisonstart zulassen dürfte.

Max Uhlig erhielt im Tor das Vertrauen von Cheftrainer Khvicha Shubitidze. Die Abwehrreihe bildeten Maxim Burghardt, Patrick Kapp, Bastian Strietzel und Stylianos Kokovas. Zentral davor agierten Nils Lihsek und Devin Angleberger.

Offensiv agierten Linus Queißer über rechts und Tim Maciejewski über links, Simon Skarlatidids zentral und Marcel Bär im Angriff.

Wie viel Bewegung in der letzten Trainingswoche nochmal hineinkommt, bleibt abzuwarten, allerdings deckten die Schalker schon die ein oder andere Lücke auf.

Moussa Sylla (28./45.+2.) bestrafte die zu passive Hintermannschaft. Beide Male kam Uhlig zudem den Tick zu spät.