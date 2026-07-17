Schalke kommt nach Aue! Stimmungstest im Lößnitztal

Aue - Der FC Erzgebirge pflügt bislang durch die Sommervorbereitung, gibt sich keine Blöße. Am Samstag in einer Woche wissen Mannschaft, Trainer und Fans, wo der Schacht wirklich steht, denn dann kommt mit der VSG Altglienicke einer der Staffelfavoriten ins Lößnitztal.

Neuzugang Stylianos Kokovas konnte in der Vorbereitung bisher überzeugen. © picture point/Sven Sonntag

Da trifft es sich gut, dass die Generalprobe am Sonntag (14 Uhr) mit Bundesligaaufsteiger Schalke 04 einen Gegner parat hält, der die Shubitidze-Elf auf Herz und Nieren prüfen wird.

Zugleich ist es der erste Stimmungstest im eigenen Wohnzimmer - und dem fiebern die 16 Neuen wie Stylianos Kokovas (25) entgegen. "Ich freue mich sehr, endlich vor unseren Fans zu spielen. Für uns sind sie der zwölfte Mann!", sagt der Neuzugang von Phönix Lübeck.

Als Abwehrspieler verpflichtet und damit vorrangig fürs Toreverhindern zuständig, stellte der 25-Jährige am Mittwoch beim Test bei Landesligist Zeitz (6:0) mit einem Doppelpack auch seine Offensivqualitäten unter Beweis.

"Ein gutes Gefühl! Aber am Ende des Tages zählt für mich nur, dass ich der Mannschaft helfe, egal ob mit Tor oder Vorlage. Jetzt als Innenverteidiger zweimal getroffen zu haben, stimmt mich dennoch zufrieden", sagt Kokovas.