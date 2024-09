Aue-Fans verspotten Ex-Geschäftsführer Voigt wegen Urlaubsklage

Freude bei Aue-Spieler Mika Clausen (22, R.) nach seinem 2:0 in der 33. Minute. © picture point/Sven Sonntag

Das 2:1 (2:0) gegen Wehen Wiesbaden bewertete sein Gegenüber, SVWW-Coach Nils Döring, als Erfolg der effektiveren, nicht der besseren Mannschaft. Der FCE-Coach wiederum sah den Zweitligaabsteiger als besten Gegner, den man bislang bespielt habe.



"Entscheidend ist, was in den Boxen passiert und da waren wir heute schwächer. Dementsprechend hat Aue dann auch gewonnen", resümierte Döring hinterher.

Die Effizienz im ersten Durchgang war mitentscheidend. Marvin Stefaniak (29) und Mika Clausen (22) nutzten die wenigen sich bietenden Chancen brutal aus. In den vorigen zwei Partien sah das noch anders aus.

Auch gab es diesmal nach der Pause nicht den Leistungsabfall. Und dennoch zeigten sich die Veilchen hinterher in der Mixed-Zone extrem selbstkritisch.

"Über die drei Punkte bin ich sehr glücklich, aber über die Chancenverwertung bin ich nicht so glücklich, denn nach dem 1:2 in der 89. Minute fängst du wieder an zu zittern. Wir müssen den Gegner dann einfach auch mal 'töten' und sagen: 'Ey, für euch ist hier heute gar nichts zu holen", hadert Stefaniak.