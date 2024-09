Erzgebirge Aue punktet bei Topspiel gegen Wiesbaden und bleibt an der Spitze dran

Es zeichnete sich dasselbe Bild ab, wie in den vorangegangenen Partien. Die Dotchev-Elf hatte viele Ballbesitzpassagen und war um Spielkontrolle bemüht. Der SVWW wurde vor allem mit überfallartigen Angriffen gefährlich.

In der zweiten Hälfte wurde die Partie ausgeglichener. © picture point/Sven Sonntag

Was man gegen Bielefeld und in Haching noch vermissen ließ, nämlich die Effizienz in der Chancenverwertung, war diesmal wieder gegeben.

Marcel Bär sah, dass für ihn kein Durchkommen war und legte zurück zu Clausen (33.), der noch den Schritt nach rechts machte, um gegen drei Verteidiger freie Schussbahn zu bekommen und setzte dann den platzierten Schuss ins rechte Eck ab.

Wie wacklig es trotzdem blieb, zeigte sich mit dem Pausenpfiff, als Gino Fechner (45.+2.) die Monsterchance zu verkürzen, liegen ließ.

Das war Warnung genug und entsprechend fokussiert kamen die Veilchen aus der Kabine. Nach Stefaniaks Eingabe wurde Bär (46.) im letzten Moment geblockt.

Die Partie wurde zwar ausgeglichener, der frühe Aufreger blieb aber lange die einzige gefährliche Aktion. Gelingt Nikolas Agrofiotis (76.) der Anschluss, wird es in der Schlussviertelstunde kribbelig, denn Wehen kam nochmal.

Moritz Flotho (89.) profitierte davon, dass Martin Männel bei einer Ecke am kurzen Pfosten nicht an den Ball kam - 1:2. Aue wackelte, verteidigte den Vorsprung aber in der fünfminütigen Nachspielzeit.