FC Erzgebirge Aue trauert um Engelmann

Aue - Der FC Erzgebirge Aue trauert um eine große Persönlichkeit und verliert mit Joachim Engelmann einen der engagiertesten Mitstreiter und Partner der vergangenen Jahrzehnte. Der ehrenamtlich in verschiedenen Funktionen tätige Unternehmer starb im Alter von 84 Jahren.

Zudem brachte sich der charismatische Funktionär in die Gremienarbeit ein, war sowohl im Aufsichtsrat des FCE vertreten als auch im Vorstand als Vizepräsident und bis zuletzt im Ehrenrat sowie Mitglied im Förderkreis.

"Der gesamte FC Erzgebirge Aue nimmt trauernd Anteil und spricht den Angehörigen von Joachim Engelmann tief empfundenes Beileid aus", schreibt der FCE auf seiner Homepage. In Gedenken Engelmann spielen die Profis am Samstag in Mannheim mit Trauerflor.