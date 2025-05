FC Erzgebirge Aue: Zwei Heimspiele für den Klassenerhalt

Aue - "Ich denke, dass es wichtig ist, auch nochmal ein Zeichen zu setzen", sagt Sportchef Matthias Heidrich (47) vom FC Erzgebirge Aue vor den anstehenden Heimspielen gegen den FC Ingolstadt an diesem Sonntag und gegen den SV Sandhausen in der Woche darauf. Er wird am frühen Freitagnachmittag zur Pressekonferenz mit Coach Jens Härtel (55) Platz nehmen.