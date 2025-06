FCE bekommt Spieler-Leihgabe aus Paderborn

Alles in Kürze

Für die Saison 2025/26 kickt der Paderborner Innenverteidiger tristan Zobel (21) beim FCE. © Imago / Eibner

Der 21-Jährige kickt als Innenverteidiger sonst beim SC Paderborn 07.

Der FCE hat sich den Spieler für die Saison 2025/26 ausgeliehen, teilte der Verein auf seiner Homepage mit.

"Tristan Zobel bringt mit seiner Statur, seinem linken Fuß und gutem Aufbauspiel sehr gute Voraussetzungen mit. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat trotz mehrerer Optionen. Bei uns in Aue will er die nächsten Schritte in seiner Entwicklung machen", erklärt Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich.