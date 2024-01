Aue-Coach Dotchev plant weiteren Einsatz für Testspieler Sanyang

Aue - Erzgebirge Aue hat gleich zwei Mammut-Partien vor der Brust. Am heutigen Mittwochnachmittag fordern die Veilchen den thüringischen Regionalligisten ZFC Meuselwitz zu einem Testvergleich über 3 x 45 Minuten. Am Sonnabend gastiert der FC Energie Cottbus im Erzgebirgsstadion.

Dotchev sah gegen Hertha trotz des 0:2 viele positive Momente, wie er TAG24 hinterher sagte. Einer, der für ihn definitiv dazu gehörte, war besagtes Hetzsch-Comeback in der 78. Minute, als dieser für Joshua Schwirten (22) in die Partie kam.

"Wir wollen, dass alle möglichst viel Spielzeit erhalten", erklärt Coach Pavel Dotchev (58). Bei Hertha BSC wechselte der erfahrene Fußballlehrer in der Halbzeitpause kräftig durch und verhalf dabei auch Finn Hetzsch (19) zum ersten Auftritt nach dessen langer Verletzungspause wegen eines Schien- und Wadenbeinbruchs.

Mamin Sanyang (20) von Hannover 96 II. spielt derzeit auf Probe bei den Veilchen vor, glänzte gegen Hertha mit seiner Schnelligkeit. © Picture Point/Gabor Krieg

Apropos Einsatzzeiten: Diese wird der FCE-Coach am heutigen Mittwoch auch Mamin Sanyang (20) gewähren. Der Probespieler von Hannover 96 II. weilt seit einer Woche im Mannschaftstraining und kam am vergangenen Sonnabend auch bei der alten Dame in der zweiten Halbzeit zum Zug, wo er mit seiner Schnelligkeit für Aufsehen sorgte.

Ob die Veilchen im Winter aktiv werden, hängt auch davon ab, ob Spieler von der Gehaltsliste kommen, wie Sportchef Matthias Heidrich (46) vor der Winterpause durchblicken ließ.

Mit Luc Elsner (19), der mit dem Chemnitzer FC ins Trainingslager gereist ist und auf Leihbasis wechseln soll, würde ein Kaderplatz frei werden.