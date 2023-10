Freiburgs Zweite ohne Profis gegen Aue? Dotchev warnt trotzdem

Der FC Erzgebirge Aue spielt am Wochenende erneut am Sonntagabend und wird vom SC Freiburg II. empfangen. Diese Begegnung ist jedoch nicht zu unterschätzen.

Von Michael Thiele

Aue - "Ich habe schon nachgeschaut", antwortete Pavel Dotchev (58) auf die Frage, ob er sich denn vor der Sonntagspartie vom FC Erzgebirge Aue beim SC Freiburg II. damit befasst hat, dass Freiburgs erste Mannschaft am gestrigen Donnerstag international in der Europa-League bei Backa Topola ran musste und am Sonntag in der Bundesliga in Leverkusen spielt.

Bei 1860 München kassierte Freiburgs Zweite zuletzt eine 0:2-Niederlage, bedankte sich danach bei den wenigen mitgereisten Fans. © imago/eibner "Ich gehe davon aus, dass sie keine Spieler von oben mitnehmen", sagte Dotchev, warnte aber davor, den Gegner deswegen auf die leichte Schulter zu nehmen: "Das kann für uns nur dann von Vorteil sein, wenn wir Leistung zeigen. Spielerisch ist Freiburg für mich eine der besten Mannschaften der Liga, die Spieler sind top ausgebildet und mit der Perspektive 1. Liga." Dass Aue mal wieder an einem Sonntag spielt, liegt diesmal übrigens an Freiburgs Erster, wie Sportchef Matthias Heidrich (45) erklärt: "Die Vorgaben des DFB sehen vor, dass die erste und zweite Mannschaft am gleichen Spieltag im Einsatz sind, weshalb unser Spiel gegen Borussia Dortmund zum Beispiel wiederum an einem Sonnabend stattfindet." Nichtsdestotrotz bemühten sich die Verantwortlichen im Lößnitztal lange vergeblich um eine andere Ansetzung, um dem Sachsenpokal Rechnung zu tragen, in dem die Veilchen bereits am Dienstagnachmittag schon wieder bei Stahl Riesa gefordert sind. FC Erzgebirge Aue SSV Ulm glänzt in Aue mit zwei großen Gesten "So etwas interessiert leider keinen Menschen. Deshalb nützt auch kein Jammern und Ausreden zu suchen", betont Dotchev.

Rotieren aber ohne Leistungsabfall ist in Aue die Devise

FCE-Coach Pavel Dotchev (58) schätzt die Freiburger Talentetruppe als äußerst spielstark ein. © picture point/Sven Sonntag So ganz ihren Frieden haben sie in Aue mit der DFB-Terminierung aber noch nicht geschlossen. "Mit der Ansetzung sind wir bekanntlich nicht sehr glücklich. Wir werden nun einige A- und B-Jugendliche spielberechtigt machen, damit diese am Dienstag zum Einsatz kommen können", verrät Heidrich. Belastung heißt zudem das Zauberwort. Dotchev: "Es ist sehr wichtig, dass wir rotieren, allerdings ohne einen Leistungsabfall dabeizuhaben. Ich habe ein, zwei Personalien im Kopf." Entgegen kommt ihm, dass gegenwärtig außer Anthony Barylla (Aufbautraining) alle Mann einsatzfähig sind.