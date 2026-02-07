Neuer Aue-Coach vor erstem Spiel: "Es geht darum, der Mannschaft positive Energie zu geben"

Aue - "Man braucht einen langen Atem, muss Rückschläge verkraften können und vor allem immer wieder positiv bleiben", unterstreicht Christoph Dabrowski (47) vor seinem ersten Spiel an der Seitenlinie.

Marvin Stefaniak (31, l.) und Marcel Bär (33, r.) haben die Qualität und die Erfahrung, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen. © Picture Point/Gabor Krieg

Mit neuem Cheftrainer, aber ohne Transferoffensive, geht Erzgebirge Aue die Mission Klassenerhalt an. Es sind noch 16 Spiele, in denen 48 Punkte zu verteilen sind. Aktuell steht der Schacht bei 22 Zählern. Letztes Jahr brauchte es 44 Punkte, um über dem Strich zu stehen.

"Es geht darum, die Challenge anzunehmen, in 16 Spielen diesen Verein und die Region, die dazugehört, in der Liga zu halten und der Mannschaft eine positive Energie zu geben", sagt der neue Veilchen-Coach.

Samstag (14 Uhr) gegen das seit 15 Spielen sieglose Saarbrücken steht das nächste Schlüsselspiel an. Baut man, wie zuvor Ulm (0:3) und Havelse (1:3), das dritte Mit-Kellerkind auf oder gelingt endlich ein Befreiungsschlag, verbunden mit dem Sprung über den ominösen Strich?

"Es waren intensive, lange Tage, in denen ich mir erste Eindrücke geholt habe, in Form von Einzelgesprächen, wo man ein Stück weit in die Jungs hineinhorcht, aber auch auf dem Platz. Die Mannschaft hat die Bereitschaft gezeigt, Dinge umzusetzen. Die Jungs waren sehr fleißig", gewährt Dabrowski Einblick in die ersten Tage auf dem Trainingsplatz.