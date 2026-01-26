 2.071

Personal-Knall im Erzgebirge! Aue stellt Tashchy für Wechsel frei

Boris Tashchy wurde vom FC Erzgebirge Aue für diese Woche vom Training freigestellt und hat die Freigabe erhalten, sich einen neuen Verein zu suchen.

Von Michael Thiele

Aue - Personal-Knall bei Erzgebirge Aue! Boris Tashchy (32) wurde vom Drittligisten für diese Woche vom Training freigestellt und hat die Freigabe erhalten, sich einen neuen Verein zu suchen. Nach TAG24-Infos ist auch Ricky Bornschein (26) ein Vereinswechsel nahegelegt worden.

Boris Tashchy (32) hinterlegte TAG24-Informationen zufolge bereits vergangene Woche seinen Wechselwunsch.
Boris Tashchy (32) hinterlegte TAG24-Informationen zufolge bereits vergangene Woche seinen Wechselwunsch.  © PICTURE POINT / S. Sonntag

Die bevorstehende Trennung von Tashchy ist eine mit Ansage. Bereits Ende der vergangenen Saison gab es erste Hinweise darauf, dass der 32-jährige offensive Mittelfeldspieler seine Zukunft außerhalb des Lößnitztals sieht. Aue hatte im Sommer aber noch auf eine Ablöse bestanden, wie seinerzeit zu vernehmen war.

Die war augenscheinlich kein Verein bereit zu bezahlen. Erschwerend kam hinzu, dass Tashchy wegen anhaltender Knieprobleme und anschließender Reha erst im September überhaupt wieder in einem Drittliga-Spiel auf dem Platz stand.

Für Aue bestritt der Zehner in dieser Spielzeit nur zwölf Einsätze, davon vier von Beginn an.

Die Spatzen fliegen mit Ex-Veilchen ein! Pepic kommt mit "breiter Brust"
FC Erzgebirge Aue Die Spatzen fliegen mit Ex-Veilchen ein! Pepic kommt mit "breiter Brust"

Jetzt gegen den SSV Ulm kam Tashchy zur zwölften Minute für den verletzten Julian Günther-Schmidt und enttäuschte mit einer lustlosen Vorstellung, die bereits zur 80. Spielminute vorzeitig beendet war. Ein- und Auswechslung in einem Spiel gelten oft als Höchststrafe für einen Spieler.

Wechselwunsch bereits hinterlegt

Ricky Bornschein (26) wechselte im Sommer 2024 nach Aue. Derzeit fehlen ihm dringend Einsätze für seine weitere spielerische Entwicklung, die ihm der FCE nicht gewährleisten kann.
Ricky Bornschein (26) wechselte im Sommer 2024 nach Aue. Derzeit fehlen ihm dringend Einsätze für seine weitere spielerische Entwicklung, die ihm der FCE nicht gewährleisten kann.  © PICTURE POINT / S. Sonntag

Der Auftritt muss wohl auch die Veilchen-Bosse davon überzeugt haben, Tashchy aus dem Trainingsbetrieb zu nehmen, damit er sich anderweitig einen neuen Verein suchen kann, ehe das Transferfenster am 2. Februar schließt.

Zumal der wechselwillige Ukrainer nach TAG24-Infos bereits letzte Woche nochmals seinen Wechselwunsch hinterlegt hatte.

Bei Ricky Bornschein scheint man derweil zu der Erkenntnis gelangt zu sein, dass er für seine Entwicklung dringend Einsätze benötigt, die man dem Stürmer im Abstiegskampf mit Aue nicht in der Menge gewährleisten kann, wie es förderlich für den Spieler wäre.

"Darfst so nicht in den Zweikampf gehen": Aue-Coach Härtel nimmt sich Rotsünder Malone zur Brust
FC Erzgebirge Aue "Darfst so nicht in den Zweikampf gehen": Aue-Coach Härtel nimmt sich Rotsünder Malone zur Brust

Letzte Saison soll es bereits Interessenten aus den Regionalligen Nordost und Bayern gegeben haben.

Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag

Mehr zum Thema FC Erzgebirge Aue: