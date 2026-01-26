Personal-Knall im Erzgebirge! Aue stellt Tashchy für Wechsel frei
Aue - Personal-Knall bei Erzgebirge Aue! Boris Tashchy (32) wurde vom Drittligisten für diese Woche vom Training freigestellt und hat die Freigabe erhalten, sich einen neuen Verein zu suchen. Nach TAG24-Infos ist auch Ricky Bornschein (26) ein Vereinswechsel nahegelegt worden.
Die bevorstehende Trennung von Tashchy ist eine mit Ansage. Bereits Ende der vergangenen Saison gab es erste Hinweise darauf, dass der 32-jährige offensive Mittelfeldspieler seine Zukunft außerhalb des Lößnitztals sieht. Aue hatte im Sommer aber noch auf eine Ablöse bestanden, wie seinerzeit zu vernehmen war.
Die war augenscheinlich kein Verein bereit zu bezahlen. Erschwerend kam hinzu, dass Tashchy wegen anhaltender Knieprobleme und anschließender Reha erst im September überhaupt wieder in einem Drittliga-Spiel auf dem Platz stand.
Für Aue bestritt der Zehner in dieser Spielzeit nur zwölf Einsätze, davon vier von Beginn an.
Jetzt gegen den SSV Ulm kam Tashchy zur zwölften Minute für den verletzten Julian Günther-Schmidt und enttäuschte mit einer lustlosen Vorstellung, die bereits zur 80. Spielminute vorzeitig beendet war. Ein- und Auswechslung in einem Spiel gelten oft als Höchststrafe für einen Spieler.
Wechselwunsch bereits hinterlegt
Der Auftritt muss wohl auch die Veilchen-Bosse davon überzeugt haben, Tashchy aus dem Trainingsbetrieb zu nehmen, damit er sich anderweitig einen neuen Verein suchen kann, ehe das Transferfenster am 2. Februar schließt.
Zumal der wechselwillige Ukrainer nach TAG24-Infos bereits letzte Woche nochmals seinen Wechselwunsch hinterlegt hatte.
Bei Ricky Bornschein scheint man derweil zu der Erkenntnis gelangt zu sein, dass er für seine Entwicklung dringend Einsätze benötigt, die man dem Stürmer im Abstiegskampf mit Aue nicht in der Menge gewährleisten kann, wie es förderlich für den Spieler wäre.
Letzte Saison soll es bereits Interessenten aus den Regionalligen Nordost und Bayern gegeben haben.
Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag