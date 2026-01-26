Personal-Knall im Erzgebirge! Aue stellt Tashchy für Wechsel frei

Aue - Personal-Knall bei Erzgebirge Aue ! Boris Tashchy (32) wurde vom Drittligisten für diese Woche vom Training freigestellt und hat die Freigabe erhalten, sich einen neuen Verein zu suchen. Nach TAG24 -Infos ist auch Ricky Bornschein (26) ein Vereinswechsel nahegelegt worden.

Boris Tashchy (32) hinterlegte TAG24-Informationen zufolge bereits vergangene Woche seinen Wechselwunsch. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Die bevorstehende Trennung von Tashchy ist eine mit Ansage. Bereits Ende der vergangenen Saison gab es erste Hinweise darauf, dass der 32-jährige offensive Mittelfeldspieler seine Zukunft außerhalb des Lößnitztals sieht. Aue hatte im Sommer aber noch auf eine Ablöse bestanden, wie seinerzeit zu vernehmen war.

Die war augenscheinlich kein Verein bereit zu bezahlen. Erschwerend kam hinzu, dass Tashchy wegen anhaltender Knieprobleme und anschließender Reha erst im September überhaupt wieder in einem Drittliga-Spiel auf dem Platz stand.

Für Aue bestritt der Zehner in dieser Spielzeit nur zwölf Einsätze, davon vier von Beginn an.

Jetzt gegen den SSV Ulm kam Tashchy zur zwölften Minute für den verletzten Julian Günther-Schmidt und enttäuschte mit einer lustlosen Vorstellung, die bereits zur 80. Spielminute vorzeitig beendet war. Ein- und Auswechslung in einem Spiel gelten oft als Höchststrafe für einen Spieler.