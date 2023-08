Großer Aue-Check vorm Saisonstart: "Zu keinem Zeitpunkt in Abstiegsgefahr geraten"

Sportchef Matthias Heidrich (45, l.) und Trainer Pavel Dotchev (57) können durchaus optimistisch auf die neue Saison blicken. © picture point/Sven Sonntag

Trainer

Pavel Dotchev (57) hat den Verein vergangenes Jahr vor dem Absturz in die Regionalliga bewahrt. Als die Mannschaft im Frühling ausgelaugt war, zeigte die Formkurve wieder etwas nach unten, sodass ein besseres Abschneiden verpasst wurde. Der 57-jährige Trainerfuchs verfolgt einen Zweijahresplan mit dem Ziel Aufstieg. Führt er die Veilchen ein zweites Mal in die 2. Bundesliga, setzt er sich ein ganz persönliches Denkmal im Lößnitztal. Dotchev bekam im Sommer ein komplett neues Trainerteam um 'Co' Jörg Emmerich (49) und Adam Susac (34) - den er selbst noch in Aue trainiert hatte.

Umfeld

Der Kumpelverein ist auch abseits des Rasens damit beschäftigt, sich zu konsolidieren. Der im November neu eingesetzte Vorstand hält sich hinter den Protagonisten im sportlichen Bereich zurück. Überhaupt drang gerade in der Phase der Kaderzusammenstellung vorab wenig nach außen. "Es gibt keiner Infos heraus, um sich einen Vorteil zu verschaffen, sondern wir geben nur nach draußen, was wir auch wollen", betont Sportchef Heidrich.

Prognose

"Jeder haut sich rein, jeder bringt seine Leistung", wurde Dotchev in der Vorbereitung nicht müde zu betonen. Dass der Konkurrenzkampf über die Saison hinweg hoch bleibt, ist das entscheidende Kriterium, um die "Übergangssaison" zu meistern, oder wie es Heidrich formuliert: "Damit wir zu keinem Zeitpunkt in Abstiegsgefahr geraten."

Rang 7 bis 12 ist aufgrund der Qualität in der ersten Reihe allemal realistisch.