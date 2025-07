"Super Dynamik": Uhlmann will auch in Aue ein Leitwolf sein

Den rechten Unterarm von Eric Uhlmann (22) zieren jede Menge Wolfsmotive. © picture point/Sven Sonntag

Rudel?, mag man sich fragen. "Rudel", sagt Uhlmann. Der Wolf hat für ihn eine besondere Bedeutung und er will nach seiner Rolle als "Leitwolf" bei Hannover II. auch im Lößnitztal seinen Platz einnehmen.

"Der Wolf ist mein Lieblingstier. Was er verkörpert, trifft vollkommen auf mich zu. Das Läuferische, diese Aggressivität, das Rudel, wie man es als Mannschaft braucht", sagt der gebürtige Leipziger, dessen rechten Unterarm mehrere Motive von Wölfen zieren.

Und weiter: "Ein Wolf kann auch ein Anführer sein, was ich auch in der zweiten Mannschaft von Hannover war. Vielleicht kann ich das auch hier sein."

"Ich bin aufgewachsen mit einem Husky-Schäferhund, der bisschen wie ein Wolf aussah. Meine Eltern haben jetzt zu Hause einen Wolfshund, mit dem ich viel gelaufen bin", erklärt Uhlmann, der mit seiner Freundin, die gerade in Hannover noch ihr erstes Staatsexamen in Jura macht, an den Stadtrand von Chemnitz gezogen ist.