Die Veilchen grillen sich zum Wir-Gefühl

Bad Gögging - Das Veilchen-Camp in Niederbayern geht am Freitag mit einer Trainingseinheit am frühen Vormittag und dem Testspiel bei der SpVgg Bayreuth zu Ende. Hier soll dann auch Probespieler Maxim Gresler (22) abermals auf Herz und Nieren getestet werden.

Erik Majetschak (25) und Marvin Stefaniak (30, r.) vom "Verlierer"-Team mussten grillen - was sie aber offenbar gerne machten. © picture point/Sven Sonntag

Eine abschließende Bewertung, ob man ihn als zweiten Linksverteidiger dazuholt, soll im Nachgang erfolgen. Der Ex-Nürnberger hat dann das komplette Programm mitgemacht.

Kurztrip und Kultkick in Glenavon mit über 1000 Schachtern auf der grünen Insel. Und das kurze, aber knackige Trainingslager in Bad Gögging.

Hinter den Veilchen liegen dann fünfeinhalb Trainingstage, die nicht nur der reinen Vorbereitung dienten, sondern auch das Wir-Gefühl stärken sollten.

Am Mittwochabend stand ein gemeinsames Barbecue auf dem Programm. Als Grillköche "mussten" die Verlierer der vorherigen Team-Challenge ran. In Gruppen wurden zuvor in der 11-Uhr-Einheit verschiedene Stationen durchlaufen. Einwürfe an die Latte, Lattenschießen, Jonglieren mit dem starken und schwachen Fuß sowie Kopf, Zielschießen und Fußballgolf.

Gut gestärkt mit lecker Gebruzeltem und den antrainierten Körnern geht es nun in den Feinschliff für den Drittligaauftakt gegen Hansa Rostock.