Hammer-Auftakt gegen Altglienicke! Aue-Kicker Kapp: "Die ganze Liga freut sich auf dieses Spiel"
Aue - "Die ganze Liga freut sich auf dieses Spiel!" Patrick Kapp (29) ist sicher, dass die Auftaktpartie der Veilchen gegen die VSG Altglienicke am Samstag eine extrem hohe Beachtung finden wird.
Beide Vereine zählen zu den Aufstiegsaspiranten. Die Berliner, weil sie brutal aufgerüstet haben, und der FC Erzgebirge, weil er trotz Abstiegs und Rundum-Erneuerung sehr gut besetzt ist.
"Wir sind bereit für Altglienicke und wie ich von meinen Ex-Kollegen weiß, mit denen ich Kontakt hatte, sind auch sie bereit. Das wird ein Top-Spiel", meint Kapp, der im Sommer von Altglienicke nach Aue gewechselt war.
Marcel Bär (34), Simon Skarlatidis (35) und Martin Männel (38) zählen zur Crème de la Crème in der Nordost-Staffel.
Dazu wurde ein ausgewogener Mix verpflichtet, "eine sehr gute Mischung aus alt und erfahren, Spielern im mittleren Alter, die ebenfalls erfahren sind, und jungen, willigen Perspektivspielern", wie es Khvicha Shubitidze (51) formulierte.
Aue-Kicker Kapp war "Dauerbrenner" bei Altglienicke
Einer, der definitiv zur Riege "Mittleres Fußballeralter und erfahren" zählt, ist Kapp. 67 von 68 Punktspielen bestritt der 29-Jährige in den vergangenen beiden Spielzeiten für die VSG, was ihn zum Typ "Dauerbrenner" machte.
In Aue dürfte der Innenverteidiger mit Bastian Strietzel (28) in der Abwehrzentrale gesetzt sein. Beide hatten auch gegen Schalke 04 (2:4) das Duo gebildet. "Das macht Lust auf mehr", frohlockte "Kappo" nach der Generalprobe vor fast 12.500 Zuschauern - eine unfassbare Atmosphäre!
"Ich glaube grundsätzlich, wenn wir unseren Fußball gespielt haben, haben wir Schalke Probleme bereitet. Das gilt es dann in der Liga das gesamte Spiel über umzusetzen. Man darf allerdings nicht vergessen, dass wir mit Schalke nicht gegen irgendjemanden gespielt haben", so Kapp. Man habe beim FCE gerade im Spiel mit dem Ball gute Ansätze gesehen.
Gleichzeitig gibt er zu bedenken, dass bei 16 Neuzugängen noch nicht alles auf Anhieb funktionieren könne: "Wir brauchen noch ein bisschen, aber für die vielen Neuzugänge sieht es schon gut aus. Wir arbeiten jedenfalls hart daran."
Titelfoto: picture point/Sven Sonntag