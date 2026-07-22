22.07.2026 07:15 Hammer-Auftakt gegen Altglienicke! Aue-Kicker Kapp: "Die ganze Liga freut sich auf dieses Spiel"

Am Samstag trifft der FC Erzgebirge Aue auf die VSG Altglienicke - ein Hammer-Auftakt! Auch Aue-Kicker Patrick Kapp freut sich riesig auf das Match.

Von Michael Thiele

Aue - "Die ganze Liga freut sich auf dieses Spiel!" Patrick Kapp (29) ist sicher, dass die Auftaktpartie der Veilchen gegen die VSG Altglienicke am Samstag eine extrem hohe Beachtung finden wird.

Aues Patrick Kapp (29, l.) versucht sich hier den Ball von Schalkes Moussa Sylla (26) zu schnappen. © imago/Jan Huebner Beide Vereine zählen zu den Aufstiegsaspiranten. Die Berliner, weil sie brutal aufgerüstet haben, und der FC Erzgebirge, weil er trotz Abstiegs und Rundum-Erneuerung sehr gut besetzt ist. "Wir sind bereit für Altglienicke und wie ich von meinen Ex-Kollegen weiß, mit denen ich Kontakt hatte, sind auch sie bereit. Das wird ein Top-Spiel", meint Kapp, der im Sommer von Altglienicke nach Aue gewechselt war. Marcel Bär (34), Simon Skarlatidis (35) und Martin Männel (38) zählen zur Crème de la Crème in der Nordost-Staffel. FC Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue unterliegt Schalke, aber über 12.000 Zuschauer sehen torreiche Generalprobe! Dazu wurde ein ausgewogener Mix verpflichtet, "eine sehr gute Mischung aus alt und erfahren, Spielern im mittleren Alter, die ebenfalls erfahren sind, und jungen, willigen Perspektivspielern", wie es Khvicha Shubitidze (51) formulierte.

Aue-Kicker Kapp war "Dauerbrenner" bei Altglienicke