Hansa kommt zum Ostduell: FCE-Sportchef Heidrich fordert Leistung wie gegen Dynamo!

Aue - "Rostock und Aue, das sind 550 Kilometer Entfernung zwischen Ostsee und Erzgebirge. In gewisser Weise ist es dennoch ein Lokal-Derby!", titelte der FC Erzgebirge in einem Beitrag vor bald drei Jahren. Bevor der FCE und der FCH am Samstag aufeinandertreffen, wird das im Lößnitztal wieder ein Thema sein.