Heimsieg gegen Sandhausen: Seitz und Schwirten schießen Aue auf Rang zwei!

Ein gelungener Start: Aue-Spieler Sean Seitz netzt bereits nach vier Minuten zum 1:0 ein. © picture point/Sven Sonntag

Vor 7823 Zuschauern brachte Sean Seitz (4.) die Veilchen früh in Führung. Nach dem postwendenden Ausgleich durch David Otto (7.), vergab zunächst Boris Tashchy (65.) vom Elfmeterpunkt aus die erneute Führung, ehe Joker Joshua Schwirten (86.) spät zuschlug.



Coach Pavel Dotchev schickte die erwartete Elf aufs Feld und nahm gegenüber der Essen-Partie nur den einen zwangsläufigen Wechsel auf der linken Abwehrseite vor, wo Kilian Jakob den verletzten Linus Rosenlöcher ersetzte.

Wer zu spät ins Erzgebirgsstadion kam, verpasste das Beste der ersten Halbzeit. Auch diejenigen, die es sich vor "MagentaSport" gemütlich gemacht hatten, schauten ziemlich in die Röhre, denn wegen einer technischen Störung fehlten in der Live-Übertragung die ersten Minuten. Und die hatten es in sich!

Seitz (4.), der wieder auf der linken Außenbahn wirbeln durfte, zog an der linken Strafraumkante nach innen, visierte das lange Eck an und schlenzte den Ball oben in den Giebel. Was für ein genialer Treffer!