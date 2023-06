"Interims" wird gestrichen! Albrecht bleibt Geschäftsführer bei Veilchen

Olaf Albrecht (55) bleibt als Geschäftsführer bei Erzgebirge Aue im Amt. © picture point/Sven Sonntag

"Ja, ab dem 1. Juli werde ich die Arbeit als kaufmännischer Geschäftsführer für den FCE fortsetzen. In Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand haben wir uns für die kommenden zwei Jahre festgelegt", sagte Albrecht auf TAG24-Nachfrage.

Der gebürtige Geraer konnte sich in den vergangenen sechs Monaten einarbeiten und gleichzeitig mit anpacken, das angeschlagene Schiff wieder in sichereres Fahrwasser zu bringen: "Wir arbeiten hart an der Verbesserung der Situation und sind diesbezüglich mit Wirtschaftspartnern, Eigentümern von Liegenschaften und Dienstleistern im Austausch. Es werden mehrere Schritte notwendig. Wenn sich die Zusammenarbeit so fortsetzt und viele mit anpacken, dann wird uns die Kraft des Vereins weiter stabilisieren", erklärt er, ohne konkret auf Zahlen einzugehen.



Allein kann das aber keiner schaffen. Er ist auf sein Team angewiesen. "In den zurückliegenden Monaten durfte ich erfahren, dass aus der Funktion 'Mann der Vereins-Finanzen' sich ein 'Team für Vereins-Finanzen' entwickelt hat."

Einige Gremienmitglieder aus dem Ehren- und Aufsichtsrat und besonders Thomas Schlesinger (50, Vorstand Finanzen) und Roland Frötschner (70, Präsident) arbeiten sehr intensiv mit ihm zusammen.