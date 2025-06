Ist das Erzgebirgsstadion zu teuer? "Szenario 3. Liga wurde unterschätzt"

Aue - Das Erzgebirgsstadion gehört dem Landkreis Erzgebirgskreis. Der FC Erzgebirge muss seine Pacht jährlich an ihn zahlen. Zum zweiten Mal in Folge haben die Kreisräte nach langer Debatte einer Stundung über die 250.000 Euro für die Saison 2025/2026 zugestimmt. Der Verein steht beim Kreis mit mehr als 400.000 Euro in der Kreide.