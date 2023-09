Jahn-Coach Enochs: "Aue ist eine Mannschaft, die wirklich nie aufsteckt!"

Regensburg/Aue - Joe Enochs steht seit Mai bei Jahn Regensburg an der Seitenlinie. Der 52-jährige US-Amerikaner kennt die 3. Liga wie seine Westentasche und machte sich vor seinem Engagement in der Oberpfalz als Cheftrainer des VfL Osnabrück sowie von Erzgebirge Aues Derbyrivalen FSV Zwickau einen Namen. TAG24 sprach mit dem Jahn-Coach vor dem Duell mit den Veilchen.

Ein Foto, das über 21 Jahre alt ist: Joe Enochs (r.) am 2. März 2002 als Drittligaspieler des VfL Osnabrück beim 1:1 in Aue - hier mit Radek Sionko. Am Sonntag kehrt der US-Amerikaner als Trainer von Jahn Regensburg ins Erzgebirge zurück. © Frank Kruczynski

TAG24: Herr Enochs, letzte Saison haben Sie mit Zwickau das emotionale Derby bei einem seinerzeit kriselnden Aue gewonnen. Was erwarten Sie diesmal für einen Gegner?



Enochs: "Ich habe den FCE live in Dresden gesehen. Für mich war es über weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel, in dem Aue in der ersten Halbzeit zwar seine Schwierigkeiten hatte, aber vor allem nach dem Seitenwechsel gezeigt hat, dass sie eine Mannschaft sind, die wirklich nie aufsteckt und sehr gut organisiert ist. Dazu ist mit Pavel Dotchev genau der richtige an der Seitenlinie."

TAG24: Der Erfahrenste unter allen Drittliga-Trainern...

Enochs: "Wir kennen uns ja noch aus unserer aktiven Zeit, ich damals in Osnabrück und er in Paderborn. Als Trainer habe ich Pavel immer sehr kollegial erlebt. Er tut Aue gut, hat sie letztes Jahr wieder in die Spur gebracht und eine Achse gefunden, die seine Mannschaft stark macht. Ein weiterer Punkt ist, dass sie in der zweiten Halbzeit nochmal zulegen können, was in meinen Augen auch daran liegt, dass sie in der Pause die richtigen Lösungen finden, sich auf den Gegner einzustellen."