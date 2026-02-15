Köln-Partie zeigt, dass es bei Aue nicht nur offensiv im Argen liegt: "Gegentore fallen zu billig!"

Köln/Aue - Wieso Erzgebirge Aue auf einem Abstiegsplatz steht, wurde im Auswärtsspiel gegen Viktoria Köln über etwas mehr als eine Halbzeit vor Augen geführt. Die gezeigte Moral und die dadurch herbeigeführte Aufholjagd, mit der ein 0:2-Rückstand noch in ein 2:2 (0:1) umgewandelt wurde, nährt dagegen weiterhin die Hoffnung, unter dem neuen Cheftrainer Christoph Dabrowski (47) möge der Klassenerhalt gelingen.

Aue-Torjäger Marcel Bär (33, l.) ist bewusst: Die Leistung gegen Köln war "insgesamt zu wenig". © Picture Point / Sven Sonntag

"Ich denke, wir haben uns für die zweite Halbzeit mit einem wichtigen Punkt belohnt, wissen aber, dass es insgesamt zu wenig ist", sagte Torjäger Marcel Bär bei "MagentaSport". Der 33-Jährige hatte mit seinem Kopfball zum 1:2 den Veilchen wieder Leben eingehaucht.

Dem vorausgegangen war eine traumhafte Kombination von Marvin Stefaniak (31) und Jamilu Collins (31) auf der linken Außenbahn, die Außenverteidiger Collins mit der Flanke auf Bär abschloss. Das war ein Angriff, der unterstrich, welch offensive Qualität vorhanden ist.

Dazu zeigte Julian Guttaus (26) Pfostenfreistoß, der zur Steilvorlage für Jannic Ehlers (23) wurde (82.): Aue kann Standards - und nicht nur solche harmlosen Eingaben, wie in der ersten Halbzeit. Da waren schlechte ruhende Bälle aber noch das geringste Übel. Denn in den ersten 45 Minuten fehlte es an vielem: kein Druck auf den Gegenspieler; kein Zweikampfverhalten; im eigenen Ballbesitz zu fehlerbehaftet.

"Wir haben nicht so griffig gewirkt und die Abstände waren nicht eng genug. Dementsprechend fiel das 0:1, wo wir den Gegner durch das Zentrum ließen, beim Durchbruch auf dem Flügel den Laufweg nicht aufnahmen und in der Box nicht am Mann verteidigten", analysierte Coach Dabrowski exemplarisch das 0:1 durch Benjamin Zank (21.).