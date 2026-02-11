Aue-Fan Taubitz als Inspiration für Dabrowskis Veilchen: "Sollte man sich zum Vorbild nehmen"

Aue-Bad Schlema - "Seit ich Mitglied bin, fahr ich mit der Konkurrenz gern Schlitten", wirbt die gebürtige Erzgebirgerin Julia Taubitz (29) in einem Werbeslogan für den FC Erzgebirge Aue . Die Olympiasiegerin im Rodeln in Cortina d'Ampezzo ist selbst Mitglied im Kumpelverein und großer Veilchen-Fan.

Rodel-Queen und FCE-Fan Julia Taubitz (29) ist mit ihrer Leistung bei den Olympischen Winterspielen eine Inspiration für die im Abstiegskampf befindlichen Veilchen. © Social Media FC Erzgebirge Aue

Ihr Erfolg bei den Winterspielen auch eine Inspiration für den FCE vor dessen schwerer Aufgabe bei Viktoria Köln am Freitagabend?



"Von mir an dieser Stelle noch mal Glückwunsch zu ihrer Medaille", gratulierte Aue-Coach Christoph Dabrowski (47) bei der Spieltagspressekonferenz aus der erzgebirgischen Heimat: "Man sollte sich das zum Vorbild nehmen!"

Der 47-Jährige zeigte sich beeindruckt, wer alles hinter dem Kumpelverein steht und wie die Fans dies tagtäglich zum Ausdruck bringen.

Dabrowski: "Wir haben es am Wochenende im Stadion gesehen oder sehen es bei den Leuten, die hier täglich zum Training kommen, dass sie geschlossen hinter der Mannschaft stehen." Und die haben im Gegenzug erste Impulse durch den Trainerwechsel wahrgenommen.