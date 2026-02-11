Aue-Fan Taubitz als Inspiration für Dabrowskis Veilchen: "Sollte man sich zum Vorbild nehmen"

Der FC Erzgebirge hat prominente Fans wie Olympiasiegerin Julia Taubitz. Das beeindruckt und inspiriert Aue-Coach Christoph Dabrowski.

Von Victoria Winkel

Aue-Bad Schlema - "Seit ich Mitglied bin, fahr ich mit der Konkurrenz gern Schlitten", wirbt die gebürtige Erzgebirgerin Julia Taubitz (29) in einem Werbeslogan für den FC Erzgebirge Aue. Die Olympiasiegerin im Rodeln in Cortina d'Ampezzo ist selbst Mitglied im Kumpelverein und großer Veilchen-Fan.

Rodel-Queen und FCE-Fan Julia Taubitz (29) ist mit ihrer Leistung bei den Olympischen Winterspielen eine Inspiration für die im Abstiegskampf befindlichen Veilchen.
Rodel-Queen und FCE-Fan Julia Taubitz (29) ist mit ihrer Leistung bei den Olympischen Winterspielen eine Inspiration für die im Abstiegskampf befindlichen Veilchen.  © Social Media FC Erzgebirge Aue

Ihr Erfolg bei den Winterspielen auch eine Inspiration für den FCE vor dessen schwerer Aufgabe bei Viktoria Köln am Freitagabend?

"Von mir an dieser Stelle noch mal Glückwunsch zu ihrer Medaille", gratulierte Aue-Coach Christoph Dabrowski (47) bei der Spieltagspressekonferenz aus der erzgebirgischen Heimat: "Man sollte sich das zum Vorbild nehmen!"

Der 47-Jährige zeigte sich beeindruckt, wer alles hinter dem Kumpelverein steht und wie die Fans dies tagtäglich zum Ausdruck bringen.

Neuer Aue-Coach vor erstem Spiel: "Es geht darum, der Mannschaft positive Energie zu geben"
FC Erzgebirge Aue Neuer Aue-Coach vor erstem Spiel: "Es geht darum, der Mannschaft positive Energie zu geben"

Dabrowski: "Wir haben es am Wochenende im Stadion gesehen oder sehen es bei den Leuten, die hier täglich zum Training kommen, dass sie geschlossen hinter der Mannschaft stehen." Und die haben im Gegenzug erste Impulse durch den Trainerwechsel wahrgenommen.

Julia Taubitz (29) gewann am Dienstag Olympiagold im Rennrodeln und ist ein großer Fan vom FCE.
Julia Taubitz (29) gewann am Dienstag Olympiagold im Rennrodeln und ist ein großer Fan vom FCE.  © Michael Kappeler/dpa

Umfeld hat Dabrowski in seinen Bann gezogen

Aue-Trainer Christoph Dabrowski (47) ist beeindruckt, wer alles hinter dem Kumpelverein steht.
Aue-Trainer Christoph Dabrowski (47) ist beeindruckt, wer alles hinter dem Kumpelverein steht.  © Picture Point/ Roger Petzsche

"Die Mannschaft ist gewillt und bereit, die Situation zu drehen. Ich sehe hier in Aue sehr viele stolze Leute, die sich mit der Region und dem Verein total identifizieren. Sich diese Wertschätzung und Anerkennung zu holen, waren Ziele, die mich früher als Spieler immer angestachelt haben. Ich glaube, es ist auch entscheidend, dass die Jungs sehen, dass diese Geschlossenheit da ist - gerade auch in der Interaktion mit den Fans", hat das neue Umfeld den Neuen an der Seitenlinie sofort in seinen Bann gezogen.

Das spürte man nicht zuletzt am Sonnabend, als Dabrowski in die Kurve ging und den Kontakt suchte: "Unsere Verpflichtung ist es, zu zeigen, dass wir alles für den Verein, die Region und die Menschen geben. [...] Der Capo hat auch ein paar aufmunternde Worte mitgegeben, dass wir geschlossen zusammenstehen. Wir sind jetzt in der täglichen Arbeit gefordert, alles rauszuhauen, um den Klassenerhalt zu erreichen."

Dafür wird unter Garantie auch unsere Olympiasiegerin Taubitz feste die Daumen drücken.

Titelfoto: Bildmontage: Michael Kappeler/dpa, picture Point/ Roger Petzsche

Mehr zum Thema FC Erzgebirge Aue: