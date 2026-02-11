Aue-Fan Taubitz als Inspiration für Dabrowskis Veilchen: "Sollte man sich zum Vorbild nehmen"
Aue-Bad Schlema - "Seit ich Mitglied bin, fahr ich mit der Konkurrenz gern Schlitten", wirbt die gebürtige Erzgebirgerin Julia Taubitz (29) in einem Werbeslogan für den FC Erzgebirge Aue. Die Olympiasiegerin im Rodeln in Cortina d'Ampezzo ist selbst Mitglied im Kumpelverein und großer Veilchen-Fan.
Ihr Erfolg bei den Winterspielen auch eine Inspiration für den FCE vor dessen schwerer Aufgabe bei Viktoria Köln am Freitagabend?
"Von mir an dieser Stelle noch mal Glückwunsch zu ihrer Medaille", gratulierte Aue-Coach Christoph Dabrowski (47) bei der Spieltagspressekonferenz aus der erzgebirgischen Heimat: "Man sollte sich das zum Vorbild nehmen!"
Der 47-Jährige zeigte sich beeindruckt, wer alles hinter dem Kumpelverein steht und wie die Fans dies tagtäglich zum Ausdruck bringen.
Dabrowski: "Wir haben es am Wochenende im Stadion gesehen oder sehen es bei den Leuten, die hier täglich zum Training kommen, dass sie geschlossen hinter der Mannschaft stehen." Und die haben im Gegenzug erste Impulse durch den Trainerwechsel wahrgenommen.
Umfeld hat Dabrowski in seinen Bann gezogen
"Die Mannschaft ist gewillt und bereit, die Situation zu drehen. Ich sehe hier in Aue sehr viele stolze Leute, die sich mit der Region und dem Verein total identifizieren. Sich diese Wertschätzung und Anerkennung zu holen, waren Ziele, die mich früher als Spieler immer angestachelt haben. Ich glaube, es ist auch entscheidend, dass die Jungs sehen, dass diese Geschlossenheit da ist - gerade auch in der Interaktion mit den Fans", hat das neue Umfeld den Neuen an der Seitenlinie sofort in seinen Bann gezogen.
Das spürte man nicht zuletzt am Sonnabend, als Dabrowski in die Kurve ging und den Kontakt suchte: "Unsere Verpflichtung ist es, zu zeigen, dass wir alles für den Verein, die Region und die Menschen geben. [...] Der Capo hat auch ein paar aufmunternde Worte mitgegeben, dass wir geschlossen zusammenstehen. Wir sind jetzt in der täglichen Arbeit gefordert, alles rauszuhauen, um den Klassenerhalt zu erreichen."
Dafür wird unter Garantie auch unsere Olympiasiegerin Taubitz feste die Daumen drücken.
Titelfoto: Bildmontage: Michael Kappeler/dpa, picture Point/ Roger Petzsche