Kommentar zur neuen Aue-Saison: Das wird kein Spaziergang!

Aue - Die Tristesse nach dem Abstieg ist der Euphorie gewichen. 2000 Fans zum Trainingsauftakt des FC Erzgebirge - Wahnsinn! Bei über 30 Grad im Schatten gibt es sicher Besseres. Aber die Fans waren da und das zeigt die brutale Wucht der Veilchen. Ein Kommentar.

Was für eine Unterstützung: 2000 Aue-Fans waren beim Trainingsauftakt des FCE am Start. © Picture Point/Gabor Krieg

Aber: Den Anhängern und auch der Mannschaft muss ein Fakt bewusst sein. Aue ist einer von 18 Regionalligisten. Der FCE wird in jedes der 34 Saisonspiele als absoluter Favorit gehen.

Und alle Gegner werden im Spiel gegen den Absteiger mehr als 100 Prozent geben. Punkte gegen den FCE werden für die Kontrahenten gefühlt doppelt zählen. Jeder will es ihm zeigen. Er ist der Gejagte!

Die jetzt entstandene Aufbruchstimmung kann beflügeln, sie muss aber auch halten, wenn es nicht so laufen sollte. Es haben schon andere Absteiger laut herausposaunt, sofort wieder aufsteigen zu wollen. Das hat aber seit 2009 keiner mehr geschafft.

Halle ging vor zwei Jahren mit diesem Anspruch ins Rennen und scheiterte kläglich. Chemnitz, Jena, Erfurt und auch Cottbus im ersten Jahr passierte Gleiches.