23.06.2026 06:02 Skarlatidis wieder in altem Revier: "Spiele lieber für Wismut Aue als gegen"

Simon Skarlatidis (35) - der verlorene Sohn - ist wieder daheim. Wie er das genoss, war ihm beim Aue-Trainingsauftakt anzusehen.

Von Thomas Nahrendorf

Aue - 2000 Fans zum Trainingsauftakt des FC Erzgebirge und er mittendrin: Simon Skarlatidis (35). Der verlorene Sohn ist wieder daheim. Wie er das genoss, war ihm anzusehen. Und er ließ alle teilhaben. In seiner Insta-Story stand er klatschend vor den Fans, als er vorgestellt wurde. "Ohne Worte! Danke! Vamos", schrieb er dazu.

Das Autogramm von Simon Skarlatidis war bei den Fans begehrt. © Picture Point/Gabor Krieg Bei den derzeit gerade vorherrschenden Temperaturen braucht es eigentlich keinen, der irgendetwas anzündet, das passiert ganz von allein. Aber "Skarla" ist einer, der das über die gesamte Saison schaffen kann. Das bewies er schon in seiner ersten Zeit vor elf Jahren. Mit seiner lockeren Art neben dem Platz, seinem Biss und Können. Er war damals der Liebling der Fans und er ist es sofort wieder. Wer dafür einen Beweis brauchte, war am Sonntag zum Auftakt genau richtig. Als sein Name aufgerufen wurde, brandete ein derart lauter Beifall auf, als wäre die Hütte knackevoll. FC Erzgebirge Aue Wohltuend vorsichtig! Aue-Präsident Schlesinger haut noch kein konkretes Saisonziel raus "Das hier ist positiv verrückt. So würde ich mich auch bezeichnen. Das ist was Besonderes, in schlechten Zeiten zusammenzuhalten. Das spricht für das Erzgebirge", sagte Skarlatidis nach der ersten Einheit.

FC Erzgebirge Aue: Heimkehrer Simon Skarlatidis trägt wieder lila-weiß