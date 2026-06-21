Neue Personal-Entscheidungen beim FC Erzgebirge Aue: Diese Posten sind nun besetzt

Aue - Der Auftakt am Sonntag beim FC Erzgebirge war interessant - und das nicht nur auf dem Platz, sondern auch hinter den Kulissen. Dort gab es einige Veränderungen und Neuerungen.

Jan Hochscheidt (38, r.) war immer mal wieder im Staff der Auer. Jetzt wird er den Athletikbereich übernehmen. © picture point/Sven Sonntag

Athletiktrainer Nils Brendel (30) hat den FC Erzgebirge verlassen, er wechselt in die 1. österreichische Liga zum SC Altach.

Viele werden gar nicht gemerkt haben, dass er überhaupt da war. Groß in Erscheinung getreten ist er nicht. Seinen Nachfolger hingegen lieben sie in Aue, auch weil er auf dem Rasen mehr als nur in Erscheinung trat: Jan Hochscheidt (38).

"Wir haben nach einer internen Lösung gesucht, wollten eine Person, die im Verein bekannt ist", sagt Präsident Thomas Schlesinger (53), ohne einen Namen zu nennen.

Als der Name Hochscheidt fällt, lächelt er nur: "Das liegt ja nahe. Die finalen Papiere sind noch nicht unterschrieben, aber das wird", so der Präsident.

Zum Auftakt war Hochscheidt zumindest schon mit dabei und leitete die ersten Minuten.