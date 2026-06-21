Neue Personal-Entscheidungen beim FC Erzgebirge Aue: Diese Posten sind nun besetzt

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Neue Personal-Entscheidungen beim FC Erzgebirge Aue: Jan Hochscheidt ist neuer Athletiktrainer, Uwe Kramer soll den Teammanager-Posten übernehmen.

Von Thomas Nahrendorf

Aue - Der Auftakt am Sonntag beim FC Erzgebirge war interessant - und das nicht nur auf dem Platz, sondern auch hinter den Kulissen. Dort gab es einige Veränderungen und Neuerungen.

Jan Hochscheidt (38, r.) war immer mal wieder im Staff der Auer. Jetzt wird er den Athletikbereich übernehmen.
Jan Hochscheidt (38, r.) war immer mal wieder im Staff der Auer. Jetzt wird er den Athletikbereich übernehmen.  © picture point/Sven Sonntag

Athletiktrainer Nils Brendel (30) hat den FC Erzgebirge verlassen, er wechselt in die 1. österreichische Liga zum SC Altach.

Viele werden gar nicht gemerkt haben, dass er überhaupt da war. Groß in Erscheinung getreten ist er nicht. Seinen Nachfolger hingegen lieben sie in Aue, auch weil er auf dem Rasen mehr als nur in Erscheinung trat: Jan Hochscheidt (38).

"Wir haben nach einer internen Lösung gesucht, wollten eine Person, die im Verein bekannt ist", sagt Präsident Thomas Schlesinger (53), ohne einen Namen zu nennen.

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Als der Name Hochscheidt fällt, lächelt er nur: "Das liegt ja nahe. Die finalen Papiere sind noch nicht unterschrieben, aber das wird", so der Präsident.

Zum Auftakt war Hochscheidt zumindest schon mit dabei und leitete die ersten Minuten.

Uwe Kramer soll Teammanager-Posten übernehmen

Uwe Kramer (49) wird neuer Teammanager beim FC Erzgebirge Aue.
Uwe Kramer (49) wird neuer Teammanager beim FC Erzgebirge Aue.  © Picture Point/Gabor Krieg

Die zweite nicht ganz unwichtige Position, die noch offen war: der Teammanager. Der Nachfolger für den zu RB Leipzig abgewanderten Thomas Romeyke (57) wurde gesucht und auch gefunden: Uwe Kramer wird den Posten übernehmen.

Der Name dürfte allen Fußball-Fans in Westsachsen ein Begriff sein. Der 49-Jährige hat beim VfB Auerbach so gut wieder jede Position besetzt. Er war Spieler, Kapitän, Co-Trainer und Funktionär. Und auch in Aue hinterließ er Fußspuren. Von 1998 bis 2000 trug er selbst das lila-weiße Trikot.

Und wer sich im Derby gegen den FSV mit zwei Toren zum Helden aufschwingt, der bleibt im Erzgebirge unvergessen. Am 17. Oktober 1998 war das, 3:0 siegten die Veilchen. Irre, wie die Zeit vergeht.

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Kramer betreibt in Auerbach ein Sportgeschäft und hat dort seine Nachfolge bereits geregelt haben, um den Job in Aue antreten zu können. Einer, der zum FCE passt.

Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Sven Sonntag, Picture Point/Gabor Krieg

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