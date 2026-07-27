Kuriose Kartenpanne in der Regionalliga: Gästetickets für Aue-Fans auf Postweg verschwunden

Berlin/Aue - Erzgebirge Aue bestreitet am Freitagabend (19 Uhr) bei Aufsteiger SV Tasmania Berlin seine erste Auswärtspartie der Regionalliga-Saison 2026/27. Es ist überhaupt das erste Pflichtspiel zwischen den beiden Klubs und damit der Werner-Seelenbinder-Sportpark für den ein oder anderen Veilchen-Anhänger umso mehr ein reizvolles Auswärtsziel. Blöd nur, dass aufgrund eines kuriosen Zwischenfalls aus der Rubrik "Ist denn heute der 1. April?" Tickets nicht im Vorverkauf, sondern nur an der Abendkasse erhältlich sind.

Am Freitag trifft der FCE auf den SV Tasmania Berlin. Aue-Fans können ihre Tickets nur an der Abendkasse kaufen. © Picture Point/Gabor Krieg

Das eigentliche, für den Vorverkauf gedachte Gästekontingent ist nämlich bei der postalischen Zustellung verschollen, wie die Tasmania am Sonntag in den sozialen Medien informiert hatte.

"Liebe Fans des FC Erzgebirge Aue, mit großem Bedauern müssen wir euch mitteilen, dass das Kartenpaket, das wir von Berlin nach Aue versendet haben, auf dem Postweg verloren gegangen ist. Daher können Eintrittskarten leider nicht im Vorverkauf in Aue erworben werden. Alle Tickets für den Gästeblock sind stattdessen am Spieltag ausschließlich an unseren Abendkassen erhältlich", schreibt der Klub aus Berlin-Neukölln.

So ein Zwischenfall begegnet einem auch höchst selten. Damit nun beim stationären Verkauf an der Abendkasse alles glattgeht und es möglichst kurze Wartezeiten gibt, sollen am Spieltag vier Kassen geöffnet und der Einlass entsprechend organisiert werden.