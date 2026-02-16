Zwei von 15 Zählern in der Rückrunde: Auf diese Spieler kommt es für Aue-Sportvorstand Haustein jetzt an

Aue - Die Abstiegsgefahr hat sich für Erzgebirge Aue am Wochenende durch die Siege von Saarbrücken (2:0 gegen VfB II.) und Aachen (3:1 in Ulm) weiter verschärft. Selbst wenn die Konkurrenz, wie in den Vorwochen, mitspielt, kommt der Schacht bei nur einem Sieg aus den letzten zehn Partien nicht vom Fleck.

Aue-Sportvorstand Jens Haustein glaubt an den Klassenerhalt. © Erzgebirge Aue/Dennis Hambeck

Die erhoffte Trendwende mit dem Jahreswechsel lässt ebenfalls auf sich warten. Mickrige zwei von möglichen 15 Zählern in der Rückrunde sind der zweitschlechteste Ligawert.

Wie gehen sie im Lößnitztal mit der Situation um? Zuversicht stiftet die Reaktion gegen Viktoria Köln, wo ein 0:2 noch in ein 2:2 umgebogen werden konnte und mit etwas Glück Jannic Ehlers gar der Lucky Punch zum 3:2 gelingt.

"Das hätte noch mal ganz andere Energien freigesetzt", ist sich Sportvorstand Jens Haustein sicher. Stattdessen muss er konstatieren: "Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, was in unserer Situation bedeutet, auf die eigenen Stärken zu vertrauen und vor allem Ruhe zu bewahren."

Der neue Vorstand ist erst seit der Mitgliederversammlung Mitte November im Amt, was den Aktionsspielraum eingrenzte.

Zwar wurden Weichen gestellt durch die nacheinander erfolgten Trennungen von Sportchef Matthias Heidrich, Co-Trainer Jörg Emmerich und Cheftrainer Jens Härtel sowie durch die gleichzeitigen Verpflichtungen ihrer Nachfolger Michael Tarnat (Sportdirektor), Lars Fuchs (Co-Trainer) und Christoph Dabrowski (Coach), aber beim Kader gab es nur bedingt Handlungsspielraum.

Da gelang im Winter keine Transferoffensive, und es müssen diejenigen richten, die die geschassten Heidrich & Co. holten.