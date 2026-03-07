Leistungsträger versagen, Stadionsprecher kommen die Tränen: Aue am Abgrund

Aue - "Was in 79 Jahren aufgebaut wurde, wird in einem Jahr eingerissen", sagte ein enttäuschter Fan auf der Haupttribüne, als Erzgebirge Aue gerade im Begriff war gegen Alemannia Aachen 1:3 (0:2) zu verlieren . Er sprach damit vielen aus der Seele. Im Erzgebirgsstadion waren sie konsterniert, ob der gerade in der ersten Halbzeit und in den letzten Minuten abgelieferten Vorstellung.

Zum Jubeln ist auch Aue-Stadionsprecher Mario Dörfler in dieser Rückrunde nicht. Nach der erneuten Heimniederlage standen auch ihm die Tränen in den Augen. (Archivbild) © Picture Point/Gabor Krieg

Die Fanszene zeigte vor der Pause zunächst die kalte Schulter und packte Minuten vor Abpfiff die Trommeln ein. Wenn es noch eines weiteren Sinnbildes brauchte, wie sich die eingefleischten Fans derzeit fühlen, musste man nur Stadionsprecher Mario Dörfler ins Gesicht schauen.

Ihm standen die Tränen in den Augen, als er in die Mixed-Zone kam. Das geht einem als Reporter nahe, wenn man an die vielen Jahre denkt, die Dörfler mit seinem "Wer ist Wismut Aue?" die Massen einpeitscht und alles für den Kumpelverein heraushaut.

Zieht man dann den Quervergleich zu dem, was derzeit für 90 Minuten plus x auf dem Rasen von Marvin Stefaniak (31) & Co. angeboten wird, kommt man aus dem Kopfschütteln nicht heraus. Jeder hatte eigentlich vor der englischen Woche gewusst, was die Stunde geschlagen hat.

"Ich bin mega enttäuscht von der ersten Halbzeit", konstatierte Cheftrainer Christoph Dabrowski (47), der auch im sechsten Spiel unter seiner Leitung keinen Sieg sah. Nach zwei Remis zu Beginn gegen Saarbrücken und in Köln sah er jetzt schon die vierte Niederlage in Serie.

Mit zwei von 27 (!) möglichen Zählern ist Aue zudem das schlechteste Rückrunden-Team. Aachen, das auf einem Abstiegsplatz und einen Punkt hinter dem FCE überwintert hatte, hat im gleichen Zeitraum 17 Zähler eingefahren und jetzt entsprechend 14 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.