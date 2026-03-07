Leistungsträger versagen, Stadionsprecher kommen die Tränen: Aue am Abgrund
Aue - "Was in 79 Jahren aufgebaut wurde, wird in einem Jahr eingerissen", sagte ein enttäuschter Fan auf der Haupttribüne, als Erzgebirge Aue gerade im Begriff war gegen Alemannia Aachen 1:3 (0:2) zu verlieren. Er sprach damit vielen aus der Seele. Im Erzgebirgsstadion waren sie konsterniert, ob der gerade in der ersten Halbzeit und in den letzten Minuten abgelieferten Vorstellung.
Die Fanszene zeigte vor der Pause zunächst die kalte Schulter und packte Minuten vor Abpfiff die Trommeln ein. Wenn es noch eines weiteren Sinnbildes brauchte, wie sich die eingefleischten Fans derzeit fühlen, musste man nur Stadionsprecher Mario Dörfler ins Gesicht schauen.
Ihm standen die Tränen in den Augen, als er in die Mixed-Zone kam. Das geht einem als Reporter nahe, wenn man an die vielen Jahre denkt, die Dörfler mit seinem "Wer ist Wismut Aue?" die Massen einpeitscht und alles für den Kumpelverein heraushaut.
Zieht man dann den Quervergleich zu dem, was derzeit für 90 Minuten plus x auf dem Rasen von Marvin Stefaniak (31) & Co. angeboten wird, kommt man aus dem Kopfschütteln nicht heraus. Jeder hatte eigentlich vor der englischen Woche gewusst, was die Stunde geschlagen hat.
"Ich bin mega enttäuscht von der ersten Halbzeit", konstatierte Cheftrainer Christoph Dabrowski (47), der auch im sechsten Spiel unter seiner Leitung keinen Sieg sah. Nach zwei Remis zu Beginn gegen Saarbrücken und in Köln sah er jetzt schon die vierte Niederlage in Serie.
Mit zwei von 27 (!) möglichen Zählern ist Aue zudem das schlechteste Rückrunden-Team. Aachen, das auf einem Abstiegsplatz und einen Punkt hinter dem FCE überwintert hatte, hat im gleichen Zeitraum 17 Zähler eingefahren und jetzt entsprechend 14 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.
Aue-Coach Christoph Dabrowski: "Ich gehe nicht in die Einzelkritik"
Dabrowski hat den Karren aus dem Dreck ziehen wollen - auch am Sonnabend. Er änderte jüngst die Viererkette, indem er Eric Uhlmann (23) für Tristan Zobel (22) nach hinten zog, was die Kette erstmal etwas stabiler wirken lässt.
Dazu korrigierte er gegen Aachen zur Pause heftig, indem er den Dreifachwechsel vollzog und neben Vincent Ocansey (25) den seit Wochen weit hinter seiner Form herlaufenden Marvin Stefaniak, sowie den ebenfalls blassen Julian Guttau herunternahm.
Dabrowski wurde hinterher von TAG24 gefragt, wie enttäuscht er von seinen Leistungsträgern Stefaniak und Guttau sei. In so einem entscheidenden Spiel wie gegen Aachen waren beide mehr oder minder Totalausfälle.
"Ich gehe nicht in die Einzelkritik, aber sie haben gesehen, dass ich in der Halbzeit auf den Spielverlauf reagiert habe. Diese Wechsel haben einen guten Impuls gegeben, sodass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit eine richtig gute Reaktion gezeigt hat und in der Lage gewesen wäre, das Spiel komplett zu drehen - doch dafür hätten wir das zweite Tor gebraucht", antwortete der FCE-Coach.
Der letzte Satz ist ein weiteres Sinnbild: Die Hypothek (nicht nur im Aachen-Spiel) ist am Ende zu groß, die Fehler, die bei der Kaderzusammenstellung und dem Trainer-Hickhack seit Pavel Dotchev (60) gemacht worden, zu gravierend. Der Klassenerhalt würde an ein Wunder grenzen.
Dabrowski: "Man muss realistisch sein. Es wird ein ganz harter Weg, aber es geht darum, in jedem Spiel Haltung zu zeigen und nichts herzuschenken. Das sind wir den Leuten schuldig."
Titelfoto: Frank Kruczynski