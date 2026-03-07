Aue hat ausgiebig gefeiert, doch gegen Aachen steht die Zukunft auf dem Spiel!

Aue-Bad Schlema - Erzgebirge Aue hat am Mittwochabend ausgiebig die Vergangenheit gefeiert . Nostalgisches Schwelgen und eine willkommene Ablenkung in schweren Zeiten. Am Samstag muss sich der Kumpelverein wieder auf die Gegenwart konzentrieren und gegen Alemannia Aachen gewinnen. Sonst steht die Zukunft auf dem Spiel!

Mut und Zuversicht wollen Trainer Christoph Dabrowski (47, l.) und Sportchef Michael Tarnat (56) ausstrahlen. © picture point/Sven Sonntag

In den nächsten elf Spielen müssen bei derzeit acht Punkten Rückstand und der deutlich schlechteren Tordifferenz neun Zähler auf den 1. FC Saarbrücken auf dem ersten Nichtabstiegsplatz gutgemacht werden, will Aue noch die Klasse halten.

Ab jetzt ist jedes Spiel ein gefühltes Endspiel, wenngleich Coach Christoph Dabrowski (47) wenig von solchen Ultimativen hält.

"Der Begriff eignet sich höchstens zum Dramatisieren!", meint der 47-Jährige, gibt aber zu: "Natürlich sind wir nicht blauäugig. Die Chancen, um heranzurücken, werden weniger. Das Heimspiel gegen Aachen ist wichtig, keine Frage."

Was Zuversicht stiftet, ist die über weite Strecken ordentliche Vorstellung gegen 1860 München, wo auch die Abwehr weniger gewackelt hat. Schon vor diesem Spiel hatte Dabrowski gesagt, man habe nichts mehr zu verlieren.

Ist eine solche Herangehensweise vielleicht sogar förderlich, weil eh kaum einer mehr was von einem erwartet und der Druck dadurch sinkt? Immerhin spielt sich auch viel im Kopf ab ...