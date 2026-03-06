Ex-Veilchen drücken die Daumen! "Ein Abstieg geht nicht"

Aue - Es war wie früher. Stadionsprecher Mario Dörfler warf am Mittwochabend bei der Bekanntgabe der Auer Legenden-Elf den Fans ein langgezogenes "Di-mi-trij" entgegen. Und sie antworteten lautstark "Na-za-rov". Einen wie "Dima" könnten sie beim FC Erzgebirge gerade gut gebrauchen. Aber da waren an diesem Abend noch mehr da. Und alle wünschten Aue den Klassenerhalt.

Aues "Fußballgott" Dimitrij Nazarov (35) bei seiner Verabschiedung im Sommer 2023. Er wurde in die Legenden-Elf gewählt. © picture point/Sven Sonntag

"Mein Herz schlägt hier", sagte Nazarov, inzwischen 35 Jahre jung: "Ich habe sieben Jahre hier gespielt, meine Tochter wurde in Aue geboren, das ist meine zweite Heimat, die Verbindung wird immer bleiben."

Sportlich hat er bessere Zeiten erlebt. 2016 kam er aus Karlsruhe, spielte sechs Jahre 2. und ein Jahr 3. Liga mit den Veilchen. In 205 Spielen schoss er 48 Tore - keiner hat nach der Wende häufiger für den FCE getroffen. 2023 ging er nach Offenbach.

"Ich habe zwei Jahre Regionalliga gespielt. Ich weiß, was das für eine Knochenmühle ist. Das ist schwer. Und deshalb wünsche ich Aue den Klassenerhalt. Ein Abstieg geht nicht", so Nazarov.

Wer sich nach dem offiziellen Akt im Stadion im VIP-Raum umschaute, erkannte noch mehr Gesichter von früher, aus guten, alten Zeiten. Da war Clemens Fandrich (178 Spiele) zum Beispiel oder Fabian Kalig (85), der beinharte Verteidiger. Auch die Generation davor war mit René Klingbeil (220) und Thomas Paulus (188) gekommen.

Zwei Legenden, auch ohne Eintritt in die Legenden-Elf. Beide sind längst nicht mehr beim FCE, aber das Herz hängt an dem Verein. Klingbeil ist Trainer von Südwest-Regionalligist Hessen Kassel, Paulus ist Leiter der Nachwuchsschule des SSV Jahn Regensburg.