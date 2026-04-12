Lord, Majetschak, Weinhauer: FCE beginnt Verhandlungen, doch wie denken die Spieler über Verbleib?

Aue - Der FC Erzgebirge hat schon viel wertvolle Zeit für die Kaderplanung ins Land streichen lassen. Ex-Sportchef Michael Tarnat (56) wollte mit den Vertragsgesprächen zunächst abwarten, bis Klassenerhalt oder Abstieg rechnerisch feststehen. Mittwoch vor Ostern kam die Kehrtwende und die Verhandlungen konnten endlich beginnen.

Bleibt Defensivmann Erik Majetschak (26, Mitte) dem FCE auch in Zukunft erhalten bleiben? © Picture Point / Sven Sonntag

"Man hat diese Woche erstmals mit mir gesprochen", verriet Torhüter Louis Lord (22) gegenüber TAG24 am Sonntag auf Nachfrage. Er stand als anfängliche Nummer drei zu Saisonbeginn im Schatten von Urgestein Martin Männel (38) und dessen designierten Nachfolger Max Uhlig (19), trat dann aber mit teils hervorragenden Leistungen vor allem im Dezember aus selbigem heraus, um sich nach der Ulm-Niederlage Ende Januar auf der Bank wiederzufinden.

Lords Tendenz für einen Verbleib bei Abstieg: "Ich will mir alles offen lassen." Eindeutige Aussagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu erwarten, wäre auch zu viel des Guten. Zu lange hingen die Spieler in der Luft und wussten nicht, wie es im Sommer für sie weitergeht und welche Veränderungen der Gang in die Regionalliga auch für den Kumpelverein mit sich bringt.

"Mein Anspruch ist natürlich nicht Regionalliga zu spielen, aber durch die Verbundenheit zu Aue ist alles möglich - auch ein Verbleib", sagt Erik Majetschak (26), das nach Männel dienstälteste Veilchen.