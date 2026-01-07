Männel, Lord oder Uhlig? Wer gegen Hansa hält, entscheidet Aue-Coach Härtel nach Erfurt-Test

Aue - Wenn sich bei Erzgebirge Aue in der Hinrunde etwas nicht stellte, dann die Torhüterfrage. Martin Männel (37) rettete seinen Vorderleuten in mehreren Spielen den Allerwertesten. Der 37-Jährige hatte zwar auch Wackler drin, zählt nach wie vor aber zu den Besten seines Fachs in der 3. Liga . Nichtsdestotrotz hat die starke Konkurrenz in den eigenen Reihen gezeigt, dass eine Wachablösung stattfinden könnte.

Auf das Spiel in Ulm folgte für Max Uhlig (19) eine Zwangspause. Er zog sich einen Anriss der Patellasehne im rechten Knie zu. © Picture Point / Gabor Krieg

Max Uhlig (19) sollte perspektivisch als neue Nummer eins aufgebaut werden. Im Schatten von Urgestein und Eigengewächs trat, zwar nicht urplötzlich, aber zumindest mit einem gewissen Aha-Effekt, die eigentliche Nummer drei, Louis Lord (22), ins Rampenlicht.

Er hielt in Ulm, nachdem Männel aus privaten Gründen fehlte und sich Uhlig schwer am Knie verletzt hatte, und erhielt gute Kritiken.

Weil Männel die letzten drei Spiele vor Weihnachten verletzungsbedingt passen musste, war die Bühne wieder für den "kleinen Lord" bereitet. Und erneut packte der 22-Jährige, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, die Gelegenheit beim Schopfe.

Die Bilanz der Hinrunde: zweimal Elf des Spieltags, einmal Spieler des Spieltags. Und ganz wichtig: Gegen Schweinfurt durfte Matchwinner Lord im Fanblock auf den Zaun.

"Natürlich hatte ich ein paar Szenen, die mir als Torhüter einfach guttun. Ich glaube aber, wir sind auch als Mannschaft gut zusammengerückt. Wir halten zusammen die Null und bügeln gemeinsam die Fehler aus", sagte er nach der Mettenschicht auf TAG24-Nachfrage.

Fünf Zähler aus den letzten drei Spielen im alten Jahr holte Aue mit Lord, der am Montagabend gegen Union Berlin die zweite Halbzeit zwischen den Pfosten stand und seinen Kasten sauber hielt.