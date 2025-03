Männel, Weißflog, Erler oder Schädlich: Aue wählt die Elf aller Zeiten

Aue - Martin Männel (36) oder Jörg "Flocke" Weißflog (68), Hans-Ulrich Thomale (80), Rico Schmitt (56) oder Gerd Schädlich (†69): Der FC Erzgebirge hat am Dienstag, auf den Tag genau ein Jahr vor dem 80-jährigen Vereinsjubiläum, die Umfrage zur "Elf aller Zeiten" gestartet. Ein Jahr lang können die Veilchen-Fans wählen, wer für sie zu den Besten der Besten zählt, die je das lila-weiße Trikot trugen oder an der Seitenlinie standen.

Gesucht werden die Besten der Besten im Veilchentrikot - die "Elf aller Zeiten". © FC Erzgebirge Aue

"Von der ruhmreichen Ära der 50er mit drei Meistertiteln und einem Pokalsieg über erfolgreiche Generationen in der DDR-Oberliga mit der Qualifikation für den Europapokal bis zu drei Aufstiegen in die 2. Bundesliga in den 2000er-Jahren sind 55 Spieler für vier Positionen nominiert", heißt es begleitend vom Kumpelverein.

Unterteilt wird in die Kategorien Torhüter (eine Stimme), Abwehr (drei), Mittelfeld (vier), Stürmer (drei) und Trainer (eine).

Zur Auswahl stehen bei den Schlussleuten fünf Vereinslegenden, darunter mit Martin Männel der einzige in der gesamten Liste, der im aktuellen Drittliga-Kader steht.