Marcel Bär geht nach dem Abstieg mit Aue in die 4. Liga: "Ich bin froh, hier zu sein"

Aue - Als Marcel Bär (34) in der Regionalliga Nordost spielte, dachte beim FC Erzgebirge Aue noch keiner, dass dem Verein dieses Szenario auch einmal blühen wird. 2015/16 stand der Torjäger bei Carl Zeiss Jena unter Vertrag. Jetzt geht er nach dem Abstieg mit Aue in die 4. Liga. Er ist einer von vier Verbliebenen aus dem Vorjahr.

Marcel Bär (34, l.) am Sonntag bei der ersten Trainingseinheit. Der Kapitän will in der neuen Saison vorangehen. © Picture Point/Gabor Krieg

Dass er mitgeht in den "Amateurbereich" war ein Zeichen für die Mannschaft, für das Umfeld und vor allem die Fans. Mit dieser Meldung kam die Zuversicht zurück ins Gebirge.

Für den 34-Jährigen eine Herzensangelegenheit: "Das war eine bewusste Entscheidung von mir. Ich bin froh, hier zu sein und hoffe, dass wir das hier alle zusammen vorantreiben können. Mal schauen, wie die Jungs drauf sind. Ich habe sie jetzt das erste Mal gesehen", sagte er nach dem Trainingsauftakt.

Bär will den Betriebsunfall reparieren und hofft, dass die Eingewöhnung der ganzen Neuen schnell vonstattengeht.

"Das Wichtigste ist, dass man sich schnell findet, gerade wenn man so viele neue, verschiedene Charaktere zusammen hat. Die Schwierigkeit ist, sich zusammenzufinden, sich abzustimmen. Wir haben fünf Wochen Vorbereitung vor uns. Wir fahren nächste Woche ins Trainingslager. Das wird der Mannschaft guttun. Es ist wichtig, in so einer Liga eine Gemeinschaft zu bilden. Darauf wird es ankommen."