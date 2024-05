Marco Schikora: Vertrag liegt vor, aber Veilchen sind auf Abgang vorbereitet

Aue - "Should I stay or should I go", fragten The Clash einst in ihrem weltberühmten Song. Soll ich bleiben oder gehen, ist auch die Frage, die Marco Schikora (29) beantworten muss. Die Verlängerung des auslaufenden Vertrags ist seit Wochen eine Hängepartie und doch zeigt sich der FC Erzgebirge erstaunlich gelassen - und geduldig.