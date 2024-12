Meine Meinung: Jetzt kann wieder Frieden im Erzgebirge einziehen!

Aue - Jetzt kann wieder Frieden im Erzgebirge einziehen. Weihnachtsfrieden sozusagen. Alle Seiten haben nun das, was sie wollten, was sie sich gewünscht haben: Jens Härtel ist neuer Trainer der Veilchen . Ein Kommentar.

Mit der Verpflichtung von Trainer Jens Härtel (55) kann im Erzgebirge wieder Frieden einziehen, mein TAG24-Redakteur Thomas Nahrendorf (52). © Bildmontage: PICTURE POINT / Gabor Krieg, Steffen Füssel

Der 55-Jährige hat mehrere Vorzüge: Er ist Sachse, er kennt die Region, weiß mit sämtlichen Eigenheiten der Leute aus dem Gebirge umzugehen. Er ist nahbar, er ist einer von hier.

Und: Härtel hat im Osten bewiesen, was er leisten kann. Mit Magdeburg und Rostock gelangen Aufstiege in die 2. Liga. Das nicht auf die Schnelle, sondern auf einem kontinuierlichen Weg. Konstanz nennt man so etwas, genau dafür steht Härtel.

Er braucht also Zeit, Wunderdinge wird es im Februar - nach einem Monat - keine zu vermelden geben.