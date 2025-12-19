Mit Co-Trainer Fuchs deutlich gelöster: Aue-Coach Härtel geht gut gelaunt ins nächste Spiel

Aue - Wer Jens Härtel (56) vom FC Erzgebirge Aue am Donnerstag zur Pressekonferenz vor der Mettenschicht am Samstag gegen Schweinfurt erlebte, der sah einen Auer Cheftrainer, der sichtlich gelöster wirkte. Die Entscheidung, an ihm festzuhalten und mit Lars Fuchs (43) den langersehnten Co-Trainer an die Seite zu stellen, scheint etwas bewirkt zu haben. Jetzt muss sich das nur noch in den Ergebnissen niederschlagen.

Aues Trainer-Duo beim 0:0 in Duisburg: Co Lars Fuchs (43, l.) gibt Anweisungen, Chef Jens Härtel (56) verfolgt dahinter stehend das Ganze ruhig. © imago/eibner

Auch da verbindet man im Lößnitztal viele Hoffnungen mit der Personalie Lars Fuchs. Der 43-Jährige bringt als ehemaliger Angreifer das offensive Denken mit hinein.

"Jens Härtel steht für eine defensive Stabilität. Sein Co-Trainer war vom Denken her ähnlich, weshalb Jens mich bat: 'Lars, komm bitte dazu'. Das Thema hatte er vor ein paar Jahren in Rostock schon einmal", berichtet Fuchs.

Seit Härtels Amtsantritt im Januar war ein weiterer Co-Trainer Thema - nicht, um Jörg Emmerich (51) auszubooten. Fuchs: "Das Zusammenspiel im Trainerteam ist jetzt einfach runder, ohne dass es vorher schlecht gewesen ist. Das Allerwichtigste ist jetzt, wenn ich aus der Trainerkabine rausgehe, dann trage ich jede Entscheidung mit, vor der Mannschaft, Medien, den Zuschauern."

Ehemalige Weggefährten schätzen den gebürtigen Bad Harzburger als sehr akribisch, fleißig sowie zuverlässig ein und attestieren Fuchs, ein sehr guter Motivator zu sein.

"Ich würde jederzeit wieder mit ihm zusammenarbeiten", betont David Wagner (51), seinerzeit als Sportchef sein Vorgesetzter in Greifswald.