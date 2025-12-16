Veilchen-Wünsche an das Christkind: Stehen Verstärkungen auf dem Zettel?

Aue - In acht Tagen ist Heiligabend und damit höchste Eisenbahn, seinen Wunschzettel ans Christkind zu schicken. Aues Coach Jens Härtel (56) dürfte in Anbetracht der gegenwärtigen sportlichen Situation sicherlich den ein oder anderen Wunsch haben. Einen verspäteten Nikolaus gab's bereits letzte Woche durch den Vorstand, der ihm den langersehnten externen Co-Trainer bescherte.

Steckt hinter den Türchen eine Verstärkung für FCE-Trainer Jens Härtel (56)? Wäre dringend notwendig im Abstiegskampf. © imago/Picture Point

Lars Fuchs (43) kam sofort gut an, wie Marvin Stefaniak (30) nach dem Achtungserfolg in Duisburg (0:0) bestätigte: "Wie er sich eingelebt hat, was er vor dem Spiel für einen Impuls gegeben hat, wo er die Ansprache hielt, das fand ich richtig gut!"

Monatelang führte kein Weg hinein. Härtel hatte sich sehnlichst einen zusätzlichen Assistenztrainer gewünscht. Selbst in den Gremien sah man bereits im Sommer die Notwendigkeit, ihm jemanden zur Seite zu stellen.

Ex-Sportchef Matthias Heidrich (48) als letztendlicher Entscheidungsträger hatte eine andere Meinung und pochte zuletzt immer vehementer auf Härtels Ablösung. Er biss damit bei der Vereinsführung auf Granit.

Die 17 Trainer, die der Kumpelverein in 17 Jahren verschliss (ohne Interimslösungen), waren für den Geschmack des neuen Präsidenten Thomas Schlesinger und seiner Mitstreiter zu viel.