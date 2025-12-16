Veilchen-Wünsche an das Christkind: Stehen Verstärkungen auf dem Zettel?

Der Heiligabend steht vor der Tür. Auch Aue-Coach Jens Härtel dürfte den ein oder anderen Wunsch haben. Stehen etwa Verstärkungen auf dem Zettel?

Von Michael Thiele

Aue - In acht Tagen ist Heiligabend und damit höchste Eisenbahn, seinen Wunschzettel ans Christkind zu schicken. Aues Coach Jens Härtel (56) dürfte in Anbetracht der gegenwärtigen sportlichen Situation sicherlich den ein oder anderen Wunsch haben. Einen verspäteten Nikolaus gab's bereits letzte Woche durch den Vorstand, der ihm den langersehnten externen Co-Trainer bescherte.

Steckt hinter den Türchen eine Verstärkung für FCE-Trainer Jens Härtel (56)? Wäre dringend notwendig im Abstiegskampf.
Lars Fuchs (43) kam sofort gut an, wie Marvin Stefaniak (30) nach dem Achtungserfolg in Duisburg (0:0) bestätigte: "Wie er sich eingelebt hat, was er vor dem Spiel für einen Impuls gegeben hat, wo er die Ansprache hielt, das fand ich richtig gut!"

Monatelang führte kein Weg hinein. Härtel hatte sich sehnlichst einen zusätzlichen Assistenztrainer gewünscht. Selbst in den Gremien sah man bereits im Sommer die Notwendigkeit, ihm jemanden zur Seite zu stellen.

Ex-Sportchef Matthias Heidrich (48) als letztendlicher Entscheidungsträger hatte eine andere Meinung und pochte zuletzt immer vehementer auf Härtels Ablösung. Er biss damit bei der Vereinsführung auf Granit.

Die 17 Trainer, die der Kumpelverein in 17 Jahren verschliss (ohne Interimslösungen), waren für den Geschmack des neuen Präsidenten Thomas Schlesinger und seiner Mitstreiter zu viel.

Aue-Coach Härtel und Co-Trainer Fuchs müssen einen Kniff finden, um die Offensive anzukurbeln

Für ihn gibt es keinen gleichwertigen Ersatz: Stürmer Marcel Bär (33).
Die Misstöne zwischen Chef- und Co-Trainer hatte bereits Pavel Dotchev (60) bei Heidrich angemahnt. Es passierte genau nix. Dass Dotchev des Trainerjobs "müde" wurde, wie man suggerierte, traf vielleicht auf die Konstellation im Kumpelverein zu, mitnichten aber auf seine eigenen Ambitionen, wie die Vertragsunterschrift in Ulm Mitte November zeigte.

Es waren aber nicht nur Entscheidungen wie beim Co-Trainer. Heidrich war weder unter Dotchev noch unter Härtel in der Lage, einen adäquaten Ersatz für Marcel Bär (33) zu verpflichten. Alternativen wären diesen Sommer da gewesen. Pascal Testroet (35) und Dominic Baumann (30) wurden intern als Kandidaten bestätigt. Heidrich entschied letztlich gegen die beiden Knipser. Testroet sei zu alt und Baumann habe hintereinander vier Abstiege in seiner Vita.

Es kam keiner. Stattdessen steht Aue bei zwei Stürmertoren - Maxi Schmid (22) und Julian Günther-Schmidt (31)- und stellt die zweitschlechteste Offensive. Im Winter gilt es, Heidrichs Versäumnisse aufzuarbeiten.

Die Sponsoren müssen die Schatulle öffnen, Verstärkung holen und Härtel mit seinem neuen Co Fuchs einen Kniff finden, um die Offensive anzukurbeln. Dazu würde auch eine Absicherung für die linke Innenverteidigung guttun.

Pascal Testroet (35) kommt nicht zum FCE - er sei zu alt, heißt es.
