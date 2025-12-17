Keine Ausreden mehr: Aue-Boss Schlesinger nimmt Spielern das Alibi weg

Aue - Am Mittwoch vor einer Woche schlugen die Seismografen im Erzgebirge heftig aus. Das Epizentrum lag im Lößnitztal, wo Co-Trainer Jörg Emmerich (51) und Sportchef Matthias Heidrich (48) in einem Atemzug ihren Job loswurden. Aufsichtsrat und Vorstand kamen unisono zu dem Ergebnis, an Cheftrainer Jens Härtel (56) festzuhalten - und wollten damit intern die Reihen schließen.

Hat die Rückendeckung des Präsidenten: FCE-Trainer Jens Härtel (56). © Picture Point/Gabor Krieg

Das betrifft auch die Mannschaft, wo eine Lagerbildung vermieden werden soll. Veilchen-Boss Thomas Schlesinger (53) beschrieb die Trennung von Emmerich als das Setzen eines klaren Zeichens nach innen - Richtung Mannschaft.

"Es ging darum, eine geschlossene Einheit auf der Trainerbank und in der Kabine wiederherzustellen. Natürlich ging es auch darum - und das muss man ganz klar sagen - den Spielern die Alibis zu nehmen."

Das ist eine ziemlich klare Ansage, die sich vor allem an jene Spieler richten dürfte, die kürzlich noch intern gegen Härtel opponierten und sich an Gremienvertreter wandten. "Die Uhren sind innerhalb der Mannschaft auf null gestellt und jeder Spieler hat die Chance, sich zu beweisen", sagt Schlesinger.

Die Zeit, wo man sich Nebenkriegsschauplätze leistete und nicht alle an einem Strang, sondern in unterschiedliche Richtungen zogen, will man überwinden.