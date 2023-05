Nach Entscheidungen bei Nazarov und Jonjic: So geht es mit diesen fünf Veilchen in Aue weiter

Übrigens hatte keiner der fünf eine Vertragsoption über den 30. Juni hinaus. Abfindungen sind so nicht fällig.

Bei den fünf Spielern werden die zum 30. Juni auslaufenden Verträge nicht verlängert. "Wir haben das den Jungs in persönlichen Gespräche mitgeteilt, die teilweise schwer waren. Sie waren aus meiner Sicht aber total wichtig, um ihnen mitzuteilen, warum wir die Verträge nicht verlängert haben."

Nach drei Jahren verlässt der 29-jährige Philipp Klewin das Erzgebirge. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Heidrich bestätigte auch offiziell, dass Dimitrij Nazarov gehen wird. Er sucht sich auch aus familiären Gründen nach sieben Jahren eine neue Herausforderung.

"Wir waren mit ihm seit Mitte Februar in Gesprächen. Wir haben seine familiäre Entscheidung abgewartet. Die Frage war, wo sieht er sich zukünftig. Das ist halt nicht im Erzgebirge. Das haben wir zu akzeptieren. Sehr schade, aber es bringt uns Klarheit in der weiteren Planung", so der Sportchef.

Alle sieben Spieler sollen zum letzten Heimspiel gegen Ingolstadt am 20. Mai in einem würdigen Rahmen verabschiedet werden. "Da wollen wir auch einfach danke sagen", so Heidrich.

Das Ende der Fahnenstange wird dies aber noch nicht gewesen sein. Sollten jetzt noch Profis den Verein verlassen, müsste Aue eine Abfindung oder andere Klubs eine Ablöse bezahlen.