Nach Heimspiel-Blamage: Erzgebirge Aue trennt sich von Dabrowski und Fuchs, Tarnat wirft hin

Aue - Das nächste Personal-Beben erschüttert das Lößnitztal! Der FC Erzgebirge Aue hat sich am Ostersonntag und damit einen Tag nach dem desaströsen Auftritt gegen die Zweite der TSG Hoffenheim (3:5) mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Christoph Dabrowski (47) und Co-Trainer Lars Fuchs (43) getrennt. Sportchef Michael Tarnat (56) warf selbst das Handtuch, unter anderem wegen unterschiedlicher Auffassungen zur sportlichen Ausrichtung.

Christoph Dabrowski (47) konnte in der gesamten Rückrunde keinen einzigen Sieg verbuchen. © Picture Point/Gabor Krieg

"Der Vorstand des FC Erzgebirge Aue hat am Tag nach dem erschreckenden Auftritt im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim ll. als Fortsetzung der erfolglosen Vorwochen Konsequenzen gezogen. Cheftrainer Christoph Dabrowski und Co-Trainer Lars Fuchs wurden im persönlichen Gespräch mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden", teilten die Veilchen in einer Pressemitteilung mit.

Nachwuchsleiter Khvicha Shubitidze und Enrico Kern, Schwiegersohn von Ex-Präsident Roland Frötschner, übernehmen gemeinsam die vakanten Posten.

Ausschlaggebend für den Trainerwechsel seien die sportlichen Leistungen der gesamten Rückrunde ohne Sieg mit nur zwei Punkten aus neun Spielen unter Dabrowskis Regie gewesen.

Tarnat, der selbst erst am 1. Januar auf Matthias Heidrich gefolgt war und Dabrowski Anfang Februar als Nachfolger für Jens Härtel verpflichtet hatte, übernimmt die Verantwortung für die aktuelle sportliche Situation.

Er stellte sein Amt noch am Ostersonntag auch wegen unterschiedlicher Auffassungen zur sportlichen Ausrichtung zur Verfügung. Der Einschub "unterschiedliche Auffassungen" lässt aufhorchen.