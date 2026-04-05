Nach Heimspiel-Blamage: Erzgebirge Aue trennt sich von Dabrowski und Fuchs, Tarnat wirft hin
Aue - Das nächste Personal-Beben erschüttert das Lößnitztal! Der FC Erzgebirge Aue hat sich am Ostersonntag und damit einen Tag nach dem desaströsen Auftritt gegen die Zweite der TSG Hoffenheim (3:5) mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Christoph Dabrowski (47) und Co-Trainer Lars Fuchs (43) getrennt. Sportchef Michael Tarnat (56) warf selbst das Handtuch, unter anderem wegen unterschiedlicher Auffassungen zur sportlichen Ausrichtung.
"Der Vorstand des FC Erzgebirge Aue hat am Tag nach dem erschreckenden Auftritt im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim ll. als Fortsetzung der erfolglosen Vorwochen Konsequenzen gezogen. Cheftrainer Christoph Dabrowski und Co-Trainer Lars Fuchs wurden im persönlichen Gespräch mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden", teilten die Veilchen in einer Pressemitteilung mit.
Nachwuchsleiter Khvicha Shubitidze und Enrico Kern, Schwiegersohn von Ex-Präsident Roland Frötschner, übernehmen gemeinsam die vakanten Posten.
Ausschlaggebend für den Trainerwechsel seien die sportlichen Leistungen der gesamten Rückrunde ohne Sieg mit nur zwei Punkten aus neun Spielen unter Dabrowskis Regie gewesen.
Tarnat, der selbst erst am 1. Januar auf Matthias Heidrich gefolgt war und Dabrowski Anfang Februar als Nachfolger für Jens Härtel verpflichtet hatte, übernimmt die Verantwortung für die aktuelle sportliche Situation.
Er stellte sein Amt noch am Ostersonntag auch wegen unterschiedlicher Auffassungen zur sportlichen Ausrichtung zur Verfügung. Der Einschub "unterschiedliche Auffassungen" lässt aufhorchen.
Wer übernimmt fortan die Kaderplanung?
Tarnat, während dessen Zeit Aue zwölf Punktspiele in Folge sieglos blieb, zu seinem Aus: "Ich bedaure sehr, mit dieser enttäuschenden Bilanz meiner Tätigkeit das Erzgebirge zu verlassen und wünsche dem Kumpelverein alles Gute."
Für die Kaderplanung ist fortan Steffen Ziffert gemeinsam mit Sportvorstand Jens Haustein zuständig. Verrückt: Beide hatten sie Tarnat überhaupt erst nach Aue geholt und Ziffert erst in der Karwoche als Chefscout angeheuert. Nun die prompte Beförderung.
"Christoph Dabrowski, Lars Fuchs und Michael Tarnat haben sich stets mit vollem Einsatz engagiert und alles versucht, in die Erfolgsspur zurückzukehren. Die nun eingeleiteten Maßnahmen sollen die Weichen für eine Trendwende stellen", erklärt Sportvorstand Haustein.
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg (3)