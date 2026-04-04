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Desolater FCE bricht in der ersten Halbzeit völlig auseinander und verliert 3:5!

Erzgebirge Aue kassierte am Samstag gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim schon in der ersten Hälfte vier Gegentore und verlor am Ende 3:5.

Von Michael Thiele

Aue-Bad Schlema - Erzgebirge Aue brauchte eine fast schon historische Aufholjagd, um noch die 3. Liga zu halten. Aber nicht so! Die Veilchen zeigten am Karsamstag gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim einen Offenbarungseid! Nach nicht einmal einer halben Stunde lagen die Veilchen 0:4 zurück und verloren am Ende in Unterzahl 3:5 (1:4).

Aue-Keeper Martin Männel.
Aue-Keeper Martin Männel.  © Picture Point / Gabor Krieg

Die ersten Spielminuten spotteten jeglicher Beschreibung! Wie die Veilchen verteidigten, beziehungsweise es nicht taten, war ein Schlag ins Gesicht für jeden zahlenden Fan im Stadion.

Eric Uhlmann mit dem schlimmen Aussetzer. Deniz Zeitler (5.) schloss den Angriff mustergültig ab und rutschte vor dem Auer Fanblock auf die Knie. Sofort kam eine Getränkedose in Richtung des Torschützen geflogen. Ein Unding!

Was der Schacht in den folgenden Minuten anbot, war eine Frechheit. "Ich bin fassungslos", kommentierte Stadionsprecher Mario Dörfler das 0:2 von Luka Duric (8.). Zuvor hatte Paul Hennrich bereits den nächsten Treffer auf dem Fuß. Aber auch er sollte es noch auf die Anzeigetafel schaffen.

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Konter Hoffenheim, Hennrich (15.) ins linke Eck - 0:3. Dafür gab's höhnischen Szenenapplaus. Immerhin spielte hier das schlechteste gegen das zweitschlechteste Rückrundenteam und dennoch war es ein Klassenunterschied.

Marcel Bär traf für Aue zum 1:4
Marcel Bär traf für Aue zum 1:4  © Picture Point / Gabor Krieg

Rot für Jamilo Collins

Hoffenheim trifft zum 0:4.
Hoffenheim trifft zum 0:4.  © Picture Point / Gabor Krieg

Lila-Weiß steckte im Kreis die Köpfe zusammen. Um eine völlige Blamage abzuwenden? Die war allerdings unvermeidlich. Die Veilchen liefen in den nächsten Konter, den Jamilu Collins (18.) nur per Notbremse stoppen konnte. Rot! Aue die restlichen 72 Minuten + x in Unterzahl.

Und die Farce ging weiter. Duric (29.) mit dem 0:4. Die ersten Fans verließen fluchtartig das Stadion, in dem man ohnehin eine Stecknadel fallen hören konnte. Coach Christoph Dabrowski erlöste nach etwas mehr als einer halben Stunde die ersten zwei Akteure. Ryan Malone und Erik Weinhauer machten für Jonah Fabisch und Tristan Zobel Platz.

Marcel Bär (40.) betrieb kurz vor der Pause Ergebniskosmetik für geprügelte Veilchen.

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Die Gäste aus dem Kraichgau schalteten zwei Gänge zurück, sodass Aue die Partie trotz Unterzahl ausgeglichener gestalten konnte. Zeitler (52.) zunächst mit dem 1:5, das Bär (54.) prompt beantwortete.

Ab da wurde es ein lauer Frühlingskick, bei dem Ricky Bornschein (84.) den Schlusspunkt setzte.

Einziger Aufreger: ein nackiger Flitzer, der aus dem Fanblock in den Innenraum sprang, dort aber beim Versuch, Richtung Platz zu gelangen, von den Ordnern eingesackt und hinausgeleitet wurde.

Ein Flitzer versuchte das Spiel zu stören, wurde aber direkt von den Ordnern geschnappt.
Ein Flitzer versuchte das Spiel zu stören, wurde aber direkt von den Ordnern geschnappt.  © privat

Erstmeldung: 4. April, 14.50 Uhr, zuletzt aktualisiert: 15.53 Uhr

Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg

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