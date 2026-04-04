Desolater FCE bricht in der ersten Halbzeit völlig auseinander und verliert 3:5!

Aue-Bad Schlema - Erzgebirge Aue brauchte eine fast schon historische Aufholjagd, um noch die 3. Liga zu halten. Aber nicht so! Die Veilchen zeigten am Karsamstag gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim einen Offenbarungseid! Nach nicht einmal einer halben Stunde lagen die Veilchen 0:4 zurück und verloren am Ende in Unterzahl 3:5 (1:4).

Aue-Keeper Martin Männel. © Picture Point / Gabor Krieg

Die ersten Spielminuten spotteten jeglicher Beschreibung! Wie die Veilchen verteidigten, beziehungsweise es nicht taten, war ein Schlag ins Gesicht für jeden zahlenden Fan im Stadion.

Eric Uhlmann mit dem schlimmen Aussetzer. Deniz Zeitler (5.) schloss den Angriff mustergültig ab und rutschte vor dem Auer Fanblock auf die Knie. Sofort kam eine Getränkedose in Richtung des Torschützen geflogen. Ein Unding!

Was der Schacht in den folgenden Minuten anbot, war eine Frechheit. "Ich bin fassungslos", kommentierte Stadionsprecher Mario Dörfler das 0:2 von Luka Duric (8.). Zuvor hatte Paul Hennrich bereits den nächsten Treffer auf dem Fuß. Aber auch er sollte es noch auf die Anzeigetafel schaffen.

Konter Hoffenheim, Hennrich (15.) ins linke Eck - 0:3. Dafür gab's höhnischen Szenenapplaus. Immerhin spielte hier das schlechteste gegen das zweitschlechteste Rückrundenteam und dennoch war es ein Klassenunterschied.